Soms krijg je ineens medicijnen van een ander merk of in een andere kleur dan je gewend bent. Hoe kan dat? En zijn het wel dezelfde medicijnen? Huisarts Edwin de Vaal (47) geeft antwoord.

Hoe kan het dat je soms medicijnen krijgt van een ander merk dan je gewend bent?

"Dat komt doordat er sinds een paar jaar sprake is van een voorkeursbeleid als het om medicijnen gaat. Dat is door de zorgverzekeraars in het leven geroepen om zorg- en medicijnkosten te laten dalen."

Wat houdt dat in?

"De zorgverzekeraars en de overheid vragen aan artsen of ze niet de merknaam, maar alleen de werkzame stof willen voorschrijven. Die stof wordt door verschillende fabrikanten gemaakt en geleverd. Met andere woorden: hetzelfde geneesmiddel is verkrijgbaar bij verschillende fabrieken en dus ook in verschillende soorten doosjes."

Maar dan kun je toch gewoon steeds hetzelfde medicijn krijgen?

"Apotheken krijgen een vast bedrag per pil door de verzekeraars vergoed. Daarom kopen ze het middel met de werkzame stof in bij de fabrikant die ze het goedkoopst levert. Zo kan het dat je gedurende het jaar soms wel meerdere keren een andere verpakking of merknaam krijgt. Farmaceutische bedrijven fuseren ook wel eens. Ook daardoor kan de fabrikant veranderen."

Zijn die andere pillen wel echt hetzelfde?

"Ja. Ik zie in mijn praktijk vaak boze en verontwaardigde patiënten die hun oude medicijn terug willen, omdat ze het niet vertrouwen. Maar je kunt er echt vanuit gaan dat die nieuwe medicijnen dezelfde werkzame stof bevatten en dus precies hetzelfde werken. Ook al hebben ze een andere kleur, vorm of verpakking."

Wat als ik per se mijn oude medicijn wil behouden?

"Dat kan alleen als er sprake is van medische noodzaak. Bijvoorbeeld wanneer je bijwerkingen krijgt van een bepaalde hulpstof in een middel. Dat komt gelukkig niet vaak voor. In alle andere gevallen zit er niks anders op dan om het nieuwe middel te nemen. Maar dat kun je met een gerust hart doen. Je kunt er echt op vertrouwen dat dat middel net zo goed werkt als het oude medicijn."

Leuk voor de overheid, dat voorkeursbeleid, maar heeft het ook voordelen voor mij als patiënt?

"Ook de patiënt scheelt het geld. Door het voorkeursbeleid blijven de medicijnkosten laag. Als dat niet het geval was, zouden het eigen risico en de verzekeringspremie veel hoger uitvallen."

Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk op NU.nl.