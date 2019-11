NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Brandende kaarsen in huis zijn slecht voor je gezondheid."

Oordeel: waar

Dit jaar zijn er weer berichten in de media verschenen over de vermeende negatieve gevolgen voor je gezondheid als je kaarsen in huis aansteekt. Zo berichtte Margriet begin oktober dat bij het verbranden van kaarsen kankerverwekkende stoffen vrij zouden komen. De afgelopen jaren verschenen deze waarschuwingen voor kaarsen ook op de websites van onder andere Libelle, Metro, en Het Laatste Nieuws.

Waar komt het vandaan?

Deze media baseren de bewering dat kaarsen slecht zijn voor de gezondheid op twee verschillende wetenschappelijke onderzoeken. In het eerste onderzoek, dat de South Carolina State University in 2006 uitvoerde, werd door de onderzoekers geconcludeerd dat er bij de verbranding van kaarsen kankerverwekkende stoffen vrijkomen.

Het tweede onderzoek, dat de Universiteit van Kopenhagen in 2017 naar buiten bracht, waarschuwt voor het gebruik van kaarsen omdat er bij de verbranding fijnstof vrijkomt. Deze stof kan schadelijk zijn voor je longen. Fijnstof komt bijvoorbeeld ook vrij bij het roken van een sigaret, het aansteken van een open haard of het koken op gas.

Maar, is hiermee echt bewezen dat kaarsen slecht zijn voor je gezondheid?

Waarom kan een kaars ongezond zijn?

Theo de Kok, toxicoloog aan Maastricht University, beaamt dat bij het branden van kaarsen fijnstof vrijkomt. "Je kan de uitstoot van een kaars bijvoorbeeld ook zien als je een kaarsje onder een brandertje zet, dat krijgt dan roetaanslag. Alles wat zo'n kaars normaliter uitstoot, komt in de lucht te hangen."

Deze stoffen zorgen voor een slechte luchtkwaliteit in huis, wat invloed kan hebben op je gezondheid. "Dit kan vergelijkbaar zijn met de blootstelling aan tabaksrook in een kroeg als je niet-roker bent. Je zult er niet van de ene op de andere dag van omvallen, maar een levenslange uitstoot kan op het eind van de rit behoorlijk ingrijpen", zegt De Kok.

Zijn alle kaarsen slecht?

Sommige onderzoeken zeggen dat specifiek geurkaarsen slechter zijn, andere onderzoeken wijzen een sojakaars aan als alternatief voor de ongezonde 'normale' kaarsen. Maar volgens De Kok maakt het niet uit wat voor soort kaars je gebruikt. "In principe leveren alle kaarsen fijnstof."

Ondanks dat alle kaarsen fijnstof uitstoten, verschillen ze wel in de hoeveelheid fijnstof, vertelt De Kok. Zo speelt de temperatuur waarop een kaars verbrandt en het soort lont ook een rol bij de uitstoot van fijnstof.

Daarnaast is de manier waarop je een kaars gebruikt, belangrijk. "Vaak is er niet veel mis met de kaars zelf, maar staat hij op een verkeerde plek waar bijvoorbeeld veel luchtstroom is, waardoor de slechte stoffen zich meer verspreiden. En een wapperende kaars, die gaat veel walmen en dat draagt extra bij aan de vervuiling van de lucht in het huis."

Kan je dan nooit meer een kaars branden?

Kaarsen stoten fijnstof uit, en dit is slecht voor je longen. Toch betekent dat niet dat je nooit meer een kaarsje kunt branden. Zo af en toe een kaarsje branden is niet erg, vertelt De Kok, zo lang je maar goed ventileert. "Als je in een klein kamertje zit met slechte ventilatie en veel kaarsen, dan word je blootgesteld aan een veel hogere concentratie van stoffen dan in een grote ruimte met veel ventilatie."

Steek je bijvoorbeeld elke avond en tientallen kaarsen aan in een slecht geventileerde ruimte, dan kan dit wel nadelig zijn voor je gezondheid. "Je wordt dan systematisch blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, met het daarbij behorende verhoogde risico op kanker of hart- en vaatziekten", aldus De Kok.

Conclusie

Uit onderzoek bleek dat kaarsen slecht kunnen zijn voor je gezondheid, omdat ze fijnstof uitstoten. Dit is slecht voor je longen, maar pas als je hier vaak en lange tijd aan wordt blootgesteld.

We beoordelen de stelling "Brandende kaarsen in huis zijn slecht voor je gezondheid" als waar.