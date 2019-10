NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Tandvleesontsteking verhoogt de kans op een hoge bloeddruk."

Oordeel: onbewezen

Volgens Leefbewust verhoogt tandvleesontsteking de kans op een hoge bloeddruk. En ook Tips en Weetjes waarschuwt dat ontstoken tandvlees gevaarlijker is dan je denkt. Beide beweringen zijn gebaseerd op een recent Brits onderzoek. Maar, zijn tandvleesproblemen echt zo slecht voor je?

Waar komt het vandaan?

Het onderzoek waar de websites naar verwijzen is op 24 september gepubliceerd. De Britse wetenschappers analyseerden veertig eerder uitgebrachte onderzoeken naar tandvleesontsteking en hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk kan volgens de Hartstichting voor beschadiging van het hart en andere organen zorgen.

Uit de Britse analyse kwam dat mensen met ontstoken tandvlees vaker een hoge bloeddruk hebben. Maar, dat bewijst nog niet dat tandvleesontsteking voor een hoge bloeddruk zorgt. Misschien is er wel iets anders dat zowel de tandvleesontsteking als de hoge bloeddruk veroorzaakt.

Twaalf van de geanalyseerde onderzoeken bekeken daarom hiernaast ook of het behandelen van tandvleesontsteking zorgt voor een verlaging van de bloeddruk. De resultaten waren wisselend, soms ging na het behandelen van tandvleesontsteking de bloeddruk omlaag, maar er waren ook onderzoeken waarin de behandeling van tandvleesontsteking geen effect leek te hebben op de bloeddruk.

Volgens de Britse wetenschappers is er meer onderzoek nodig om te bepalen of de behandeling van tandvleesontsteking een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten kan voorkomen.

Wat is tandvleesontsteking?

Wat is tandvleesontsteking eigenlijk? Bruno Loos, hoogleraar parodontologie bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam legt uit dat bij een tandvleesontsteking het tandvlees roder kleurt en het tandvlees dan kan gaan bloeden tijdens het tandenpoetsen. Een tandvleesontsteking kan alleen oppervlakkig zijn, dan wordt het gingivitis genoemd. Maar, een tandvleesontsteking kan ook ernstiger zijn en het kaakbot aantasten, dan wordt het parodontitis genoemd.

Loos: "Wanneer ik het over tandvleesontsteking heb gaat het over parodontitis. Dit is een ziekte waarbij het kaakbot rondom de tandwortel wordt afgebroken. Met de wortel is de tand in het kaakbeen bevestigd. Door deze tandvleesontsteking kunnen tanden losser gaan staan, en kan iemand uiteindelijk de tand verliezen. Ongeveer 10 procent van de volwassen Nederlanders heeft last van deze ernstige tandvleesontsteking."

Wat is het verband met hart- en vaatziekten?

Loos legt uit dat mensen opvallend vaak zowel hart- en vaatziekten als tandvleesontsteking hebben. "Waarom dat zo is, dat weten we nog niet zeker. De theorie is dat door ontstekingen in het lichaam, zoals tandvleesontsteking, aderverkalking wordt versneld. Aderverkalking is een belangrijke oorzaak van een hoge bloeddruk. Hierdoor is misschien ook de kans op hart- en vaatziekten vergroot bij mensen met tandvleesontsteking."

"Of dit echt zo werkt is heel lastig te onderzoeken, omdat zowel tandvleesontsteking als hart- en vaatziekten veel verschillende oorzaken hebben. Zo verhogen bijvoorbeeld roken en diabetes zowel de kans op een hoge bloeddruk als tandvleesontsteking. Ik zie in de praktijk wel dat bij sommige mensen de bloeddruk inderdaad lager is na de behandeling van ernstige tandvleesontsteking."

Wat volgens Loos in ieder geval steeds duidelijker wordt, is dat de gezondheid van de mond invloed heeft op de gezondheid van het hele lichaam. "De mond is net zoals de maag of de lever belangrijk voor de gezondheid in het algemeen."

Conclusie

Mensen die last hebben van tandvleesontsteking hebben opvallend vaak ook hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Wat hier de oorzaak van is, is nog niet duidelijk. Volgens Loos is ontstoken tandvlees mogelijk een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Er wordt op dit moment nog volop onderzoek gedaan naar wat tandvleesontsteking met de rest van het lichaam doet.

We beoordelen op dit moment de stelling "tandvleesontsteking verhoogt de kans op een hoge bloeddruk" als onbewezen.