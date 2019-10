Gezondheid Waarom is stoppen met roken zo moeilijk, en wat is de beste manier? 43 x gedeeld Het is oktober, onder rokers ook wel bekend als Stoptober. In heel Nederland gaan mensen deze maand de strijd aan met hun nicotineverslaving. Waarom is stoppen met roken zo moeilijk, en wat is de beste manier? Huisarts Edwin de Vaal (47) geeft antwoord.