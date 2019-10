Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg kondigt vrijdag nieuwe maatregelen aan om de problemen rondom het overmatig gebruik van zware pijnstillers tegen te gaan.

Volgens Bruins moeten mensen duidelijker worden geïnformeerd over de risico's wanneer zij deze pijnstillers verkeerd of voor een langere periode gebruiken. "Onnodig en onverantwoord gebruik van zware pijnstillers moet stoppen. We willen hier geen Amerikaanse toestanden", zegt hij.

Om de kennis over opiaten te vergroten, opent het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vrijdag de website opiaten.nl met informatie over de pijnstillers. Ook scherpt de minister richtlijnen in de zorg aan en zijn er afspraken gemaakt over het verantwoord voorschrijven en leveren van de middelen.

Daarnaast heeft de minister een groep van experts in het leven geroepen om illegale handel in opioïde pijnstillers te onderzoeken en tegen te gaan. Bruins stelde in februari een speciale taakgroep aan, die een half jaar onderzoek deed naar de opiaten.

Tienduizenden Nederlanders gebruiken langdurig zware pijnstillers

Ruim 200.000 mensen in Nederland gebruiken langdurig opiaten. Van de sterke pijnstillers is vooral oxycodon bekend. Sinds 2008 is het gebruik van dit middel fors toegenomen. Andere opiaten zijn bijvoorbeeld fentanyl, buprenorfine en methadon.

Sterke pijnstillers worden door huisartsen en specialisten in het ziekenhuis voorgeschreven aan mensen met pijnklachten. Zij kunnen de middelen niet zonder recept verkrijgen. De groep is erg divers: het gaat zowel om patiënten met lage rugpijn, kanker of chronische pijn, als ouderen en mensen met depressieve klachten.

Het gebruik van sterke pijnstillers wordt een probleem als mensen ze langdurig blijven gebruiken en niet meer zonder kunnen. In 2017 zijn in de Verenigde Staten 10 op de 100.000 mensen overleden aan een opiaatvergiftiging. In Nederland ging het om 1 op de 100.000, oftewel zo'n 170 mensen.