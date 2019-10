Onderzoekers van de Technische Universiteit (TU) Eindhoven hebben bijna 3 miljoen euro ontvangen van het Europese subsidieprogramma Horizon2020 om een prototype te ontwikkelen van een kunstmatige baarmoeder, schrijft The Guardian dinsdag.

Te vroeg geboren baby's zouden in een prototype van een baarmoeder worden omringd met vloeistoffen terwijl zuurstof en voedingsstoffen via de navelstreng, die verbonden is met een kunstmatige placenta, worden geleverd.

Onderzoekers zijn enthousiast over het idee, omdat de kunstmatige behandeling alsnog vergelijkbaar is met de "biologische omstandigheden". Het eerste exemplaar van het prototype zou binnen vijf jaar getest moeten kunnen worden in klinieken.

Volgens docent Guid Oei van de TU Eindhoven, tevens gynaecoloog bij het Maxima Medisch Centrum, kunnen de huidige behandelmethodes voor prematuur geboren baby's "problematisch" zijn. De longen en andere organen kunnen namelijk nog niet volgroeid zijn.

"Kunstmatige beademing kan dan schade aanrichten", zegt Oei in gesprek met de Britse krant.

'Longen kunnen in kunstmatige baarmoeder doorgroeien'

De gynaecoloog vermoedt dat de longen, wanneer ze langer worden omringd door vloeistoffen, kunnen doorgroeien op een natuurlijke wijze. Dat zou dan ook het aantal sterfgevallen drastisch moeten verminderen. Volgens Oei zouden er wereldwijd jaarlijks ruim een miljoen prematuur geboren baby's overlijden.

Het prototype zou de eerste kunstmatige baarmoeder ooit zijn die gericht is op menselijke baby's. In 2017 werd al een kunstmatige baarmoeder ontwikkeld; toen wisten Amerikaanse kinderartsen zes lammetjes gezond op de wereld te zetten.