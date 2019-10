Volkoren is gezond. Toch krijgen we er massaal te weinig van binnen. Twee hoogleraren voeding leggen uit waarom het belangrijk is om volkoren producten te eten en hoe je ervoor zorgt dat je voldoende volkoren vezels binnenkrijgt.

Het is al langer bekend dat voedingsvezels goed zijn voor de gezondheid. Voldoende vezels eten, vermindert het risico op onder andere hart- en vaatziekten, diabetes en kanker.

Uit de Voedselconsumptiepeiling 2012-2016 blijkt echter dat slechts 5 tot 10 procent van de Nederlanders de aanbevolen hoeveelheid vezels eet: 30 gram voedingsvezels per dag voor vrouwen en 40 gram voor mannen.

Drie volkoren boterhammen per dag is voldoende

"Ook weten we inmiddels dat je vezels niet alleen uit groente en fruit kunt halen. Je hebt voor het gezondheidseffect ook vezels uit onbewerkte granen nodig, volkoren producten dus", zegt prof. dr. Lisbeth Mathus-Vliegen, emeritus hoogleraar Klinische Voeding aan de Universiteit van Amsterdam.

Volgens de Richtlijn goede voeding van de Gezondheidsraad, waar Mathus-Vliegen aan meewerkte, is het advies om dagelijks 90 gram volkoren te eten. Dat komt overeen met drie volkoren boterhammen.

"We eten echter te weinig volkoren", stelt ook prof. dr. Fred Brouns, emeritus hoogleraar Innovatie Gezonde Voeding aan de Maastricht University. Hoe komt dat? "Wij eten te weinig plantaardig voedsel en te veel geraffineerd voedsel waar geen vezel meer in aanwezig is, en te veel witte rijst en witbrood."

Onbewerkte granen zijn goed voor de gezondheid, en die zitten in volkoren producten. (Foto: NU.nl/Ria Gerards)

Volkoren producten zijn gemaakt van de hele graankorrel

Een graankorrel bestaat uit drie delen: de meelkern (het binnenste), de kiem (aan de onderkant) en de zemel (het omhulsel). In de kiem en de zemel zitten de meeste voedingsvezels, vitamines en mineralen. Volkoren graanproducten zijn in tegenstelling tot 'witte' graanproducten gemaakt van de hele graankorrel.

Witbrood is gemaakt van tarwebloem, dat alleen het middelste deel van de graankorrel bevat.

Bruinbrood en tarwebrood zijn een mengsel van bloem en volkorenmeel. Meergranenbrood wordt gemaakt van meerdere graansoorten en zaden. Mathus-Vliegen: "Het kan van volkorenmeel gemaakt zijn, maar dat hoeft dus niet. Kijk daarom goed op de verpakking."

Alleen als er 'volkoren' in de naam van het brood gebruikt is, is zeker dat het volkorenbrood is. Op het etiket van een brood staat in elk geval of er volkorenmeel is gebruikt of niet. Brouns: "Laat je hierbij niet misleiden door de kleur. Brood kan gekleurd zijn met geroosterd moutmeel of gekaramelliseerde suiker."

Verschillende soorten brood Witbrood: (witte) bloem

Tarwe-/bruinbrood: mix van bloem en volkorenmeel

Meergranenbrood: bloem en zaden

Volkorenbrood: volkorenmeel

Volkoren meergranenbrood: volkorenmeel plus zaden

Klachten over volkoren beschuit, biscuits en knäckebröd

Naast volkorenbrood zijn er ook andere volkoren producten op de markt, zoals crackers en beschuiten. "Het probleem hiermee is dat niet wordt gecontroleerd hoe 'volkoren' ze zijn", aldus Brouns. "Bij volkorenbrood weet je dat wel. Volkorenbrood is gemaakt van 100 procent volkorenmeel."

Ook foodwatch maakt zich zorgen over volkoren graanproducten. De consumentenorganisatie diende onlangs bij de Reclame Code Commissie klachten over tien bedrijven in. Het ging om producten zoals beschuit, biscuits en knäckebröd waarbij op de verpakking 'volkoren' werd vermeld, terwijl er witte bloem in was verwerkt. De commissie gaf foodwatch gelijk en stelde vast dat alle tien bedrijven in strijd met Europese regelgeving handelden. Hierin is bepaald dat informatie over voedsel niet misleidend mag zijn.

Bij volkorenpasta is het eveneens de vraag of het ten minste 50 procent volkorenmeel bevat. Mathus-Vliegen: "Volkoren pastaproducten worden weliswaar beter gecontroleerd dan de crackers, maar niet zo streng als brood. Door dagelijks drie volkoren boterhammen te eten, ben je volgens Mathus-Vliegen daarom het best af.