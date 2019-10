Het is oktober, onder rokers ook wel bekend als Stoptober. In heel Nederland gaan mensen deze maand de strijd aan met hun nicotineverslaving. Waarom is stoppen met roken zo moeilijk, en wat is de beste manier? Huisarts Edwin de Vaal (47) geeft antwoord.

Waarom is Stoptober een goed initiatief?

"Omdat stoppen met roken voor veel mensen heel moeilijk is. Er spelen allerlei psychologische factoren mee die het lastig maken om gedisciplineerd te blijven. Door met meerdere mensen tegelijkertijd te stoppen, wordt het makkelijker."

"Veel mensen doen het bijvoorbeeld samen met collega's. Het is prettig om elkaar - ook als je niet (meer) rookt op moeilijke momenten - te kunnen steunen."

Wat maakt stoppen zo moeilijk?

"Ten eerste de verslaving. In sigaretten zitten allerlei chemische stofjes die ervoor zorgen dat je snel verslaafd raakt en ook dat je verslaafd blijft. Er zit bijvoorbeeld ammoniak in om ervoor te zorgen dat een sigaret beter verbrandt en dat de smaak verbetert. En andere chemische stoffen zorgen ervoor dat de nicotine sneller in het bloed terechtkomt."

"Naast de nicotineverslaving zijn er ook psychologische factoren die stoppen moeilijk maken. De gewoonte van het roken bijvoorbeeld. Dat is een lastig te doorbreken routine."

Rokers zeggen vaak dat een sigaretje ze rustig maakt. Klopt dat?

"Nee. Meestal geeft een sigaret alleen maar een relaxed gevoel, omdat je nicotinebehoefte eindelijk is bevredigd. Die behoefte aan nicotine geeft een lichte vorm van stress en die verdwijnt zodra je een sigaret opsteekt. In sigaretten of de rook zelf zit echt niets ontspannends."

Het relaxte gevoel dat roken geeft, komt volgens De Vaal doordat de nicotinebehoefte eindelijk is bevredigd. (Foto: 123RF)

Wat zijn de voordelen van stoppen met roken?

"Roken geeft een hoger risico op verschillende aandoeningen. Op chronische ontstekingen in de longen en heel veel vormen van kanker en hart- en vaatziekten. Dat risico gaat omlaag als je stopt met roken. Het is dus nooit te laat om te stoppen. Op de korte termijn zorgt het ervoor dat je conditie verbetert en dat je geur en je smaak beter werken."

Wat is de beste manier om te stoppen met roken?

"Dat is van persoon tot persoon verschillend, omdat er veel verschillende manieren zijn waarop mensen rookverslaafd zijn. Laatst kwam er een zware roker op mijn spreekuur met een longemfyseem. Toen ik tegen haar zei dat ze nu echt moest stoppen met roken, deed ze dat direct. Cold turkey. Maar dat werkt niet voor iedereen hoor."

"Sommige mensen zijn gebaat bij afbouwen, elke dag een paar sigaretten minder tot ze uiteindelijk helemaal niet meer roken. Anderen zijn meer gebaat bij online trainingen die je bij het stoppen begeleiden. Voor weer anderen helpen medicijnen."

"Er bestaat geen standaardbehandeling. Praat met de huisarts of de praktijkondersteuner. Die kan je een persoonlijk advies geven, een advies op maat. Ik zeg altijd: in elke roker zit een stopper, dus ook in jou."

Meer weten over stoppen met roken? Kijk op stoptober.nl, ikstopnu.nl, thuisarts.nl of rokeninfo.nl

Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, op NU.nl een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk.