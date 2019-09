Gezondheid Hoe weet je wanneer er iets mis is met je urine? 18 x gedeeld Blaasontsteking, zwangerschap, suikerspiegel of problemen met de nieren: er is veel af te lezen uit onze urine. Maar hoe weet je wanneer er iets mis is? Huisarts Edwin de Vaal (47) geeft antwoord.