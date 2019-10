Je denkt dat je iets niet kunt, bent bang om fouten te maken en wil pas beginnen als je zeker weet dat je het kunt. Faalangst is een specifieke vorm van onzekerheid en steekt vaak de kop op bij een nieuw school- of werkjaar en tijdens examens en tentamens. Hoe kun je je hiertegen wapenen?

Alle jongeren zijn weleens bang om te falen, staat er op Thuisarts.nl, een initiatief van Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dat is normaal en motiveert om beter je best te doen. Maar zodra een kind extreem bang is om te falen, kan dat een probleem worden. Dan kan het zich niet goed meer concentreren, gaat het meer fouten maken of kan het zelfs niks meer. Deze angst komt volgens de website vooral voor op school.

Volgens psycholoog Ellen Huijsmans ontstaat faalangst vaak al op jonge leeftijd, omdat je dan te nadrukkelijk leert dat je je moet aanpassen aan de ander. Daardoor ben je bang niet aardig gevonden te worden. Het kan ook zijn dat je zo'n sterke focus hebt om te presteren dat je gevoel af gaat hangen van je prestaties.

Faalangst gaat soms ook gepaard met perfectionisme, dat je dingen te graag goed wil doen. "Dat is in de basis een goede eigenschap, als je ook leert genoegen te nemen met een 7 in plaats van altijd streeft naar een 10."

Wat je kunt doen als je last hebt van faalangst Zoek hulp bij de huisarts, een psycholoog of ggz-ondersteuner

Visualiseer dat je dat ene spannende ding wél haalt of goed doet

Mediteer

Volgens Gert-Jan Ossevoort, zelfbenoemd faalangstexpert, zit de potentie tot het ontwikkelen van faalangst diep in onze maatschappij geworteld. Cijfers zijn er niet, maar hij denkt dat zeker twee derde van de mensen een hinderlijke vorm van faalangst heeft.

Huisarts of praktijkondersteuner kan helpen

"Op school wordt bij toetsen benadrukt wat we niet goed hebben gedaan en worden daardoor punten afgetrokken", aldus Ossevoort. Hiermee wordt er volgens hem gefocust op wat er fout gaat in plaats van wat er goed gaat en ontstaat er bij veel mensen een ernstige angst om fouten te maken.

Terwijl je volgens hem het beste kunt leren van wat er misging. "De meest succesvolle mensen zullen beamen dat ze meer van hun fouten hebben geleerd dan van hun successen. Dat is omdat ze deze niet als fout hebben ervaren, maar als signaal om op zoek te gaan naar een andere manier, een andere oplossing of een andere aanpak."

Als faalangst vormen aanneemt waardoor je blokkeert en niet meer uit je woorden kunt komen bij een presentatie of steeds maar denkt dat de ander je toch niet aardig vindt, dan is het volgens psycholoog Huijsmans slim om hulp te zoeken. Dat doe je bij een huisarts, praktijkondersteuner ggz of de psycholoog.

“Tijdens begeleiding zoeken we naar regels die je in de loop van je leven hebt aangeleerd en werken we aan vertrouwen.” Ellen Huijsmans, psycholoog

Huijsmans. "In begeleiding zoeken we dan naar de overtuigingen en regels die je in de loop van je leven hebt aangeleerd. We gaan werken aan vertrouwen en het opdoen van succeservaringen. Hierdoor kom je weer beter uit de verf en daalt je angst tot gezonde onzekerheid."

Mensen die geen hulp zoeken maar wel lijden aan ernstige faalangst, lopen het gevaar om opgebrand te raken, zeggen de experts. De angst kan namelijk leiden tot een bore-out, omdat mensen te weinig uitdaging aangaan en daardoor uitgeput raken. Ook kan het leiden tot een burn-out, omdat de angst zo veel druk op je legt. Door op tijd hulp te zoeken, kun je dit voorkomen.

Volgens zelfbenoemd faalangstexpert Gert-Jan Ossevoort is meditatie een goede manier om faalangst tegen te gaan. (Foto: 123RF)

Meditatie tegen faalangst

Wie niet meteen in therapie wil, maar wel wat hulp kan gebruiken tijdens de eerste school- of werkdagen, presentaties, examens of tentamens, is volgens Ossevoort gebaat bij meditaties. Die techniek zorgt ervoor dat je lichaam en geest zich volledig ontspannen door focus en aandacht. "Begin ongeveer een maand voor je tentamen of examen of een ander belangrijk moment met mediteren."

Ossevoort doet het liefst meditaties wanneer hij gaat slapen. "Dan verandert de staat van je hersenen en kun je goed instructies planten. Visualiseer bijvoorbeeld het moment dat je je diploma al uitgereikt krijgt. Dan stap je met kracht in je tentamen in plaats van met het idee dat je het toch niet gaat halen."

Faalangst op zich is volgens Huijsmans helemaal niet zo erg. Onzekerheid houdt ons volgens haar alert en kritisch. "Heb je dat in een gezonde vorm, dan haal je het beste uit jezelf en kom je tot het meeste geluk. Het is daarom niet belangrijk om faalangst te elimineren, maar vooral om het tot een gezonde vorm te reduceren."