De zomervakantie ligt achter ons en de Nationale Sportweek is in volle gang (tot en met 29 september). Een goed moment op stil te staan bij trends in volkssport nummer één: fitness.

In 2018 deed 53 procent van de Nederlanders van vier jaar en ouder één keer per week of vaker aan sport, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De sport die het meest wordt uitgevoerd is fitness, dat wijst onderzoek van het sociaalwetenschappelijk sportinstituut in Nederland Mulier Instituut uit. Personal trainer van de sterren Carlos Lens noemt het volkssport nummer één.

In het onderzoek wordt fitness de kameleon van de Nederlandse sport genoemd, omdat er voortdurend nieuw aanbod wordt ontwikkeld. Tien jaar geleden bestond fitness enkel nog uit cardiotraining, krachttraining of groepslessen, maar tegenwoordig zijn er allerlei variaties. Denk aan aquafitness, bootcamp, CrossFit of bodybalance.

Trend 1: vrouwen trainen hun billen

Lens ziet dit najaar ook weer een aantal nieuwe trends in fitnessland. Zo trainen vrouwen volgens hem op dit moment vooral hun achterste en is er een nieuw apparaat op de markt waarmee de 'hip trust', waar je ook de bilpartij sterker mee maakt, gedaan kan worden. Steeds meer merken maken dit apparaat volgens hem na.

Volgens het onderzoek van het Mulier Instituut groeit het aantal fitnessbedrijven flink. Tussen 2007 en 2018 steeg het aantal vestigingen met 78 procent. De marktleiders zijn BasicFit, SportCity/Fit for Free en Anytime Fitness. De tien grootste fitnessaanbieders hebben samen ongeveer een kwart van alle sportscholen in bezit en bedienen ruim een derde van alle leden van de fitnesscentra.

Trend 2: abonnement om op verschillende plekken te sporten

Maar die positie lijken de fitnesscentra volgens Gijsbregt Bouwer, trendwatcher op het gebied van eten en sport, misschien kwijt te raken. Er is namelijk nog grote een trend in fitnessland; een abonnement waarmee je niet aan één sportschool vastzit.

Met de apps OneFit en Classpass kun je bij alle aangesloten sportscholen terecht. Zo kun je de ene dag naar een gym die is gespecialiseerd in kickboksen, de volgende naar een professionele yogadocent en weer een andere dag naar de fitness op de hoek van je straat. Lens ziet dit ook gebeuren, maar volgens hem is het vooral een verschijnsel in de Randstad. "In Maastricht heb je dit bijvoorbeeld niet."

Deze trend sluit naadloos aan bij wat het RIVM zegt over het zelf organiseren van sportmomenten: in 2014 organiseerde de helft van de sporters het sportmoment zelf. Zij verwacht dat dit in de toekomst verder zal toenemen.

Trend 3: zogenaamde boutiquegyms

In de Randstad, met name Amsterdam, ziet Lens nog een nieuw verschijnsel in de fitnessbranche. Er komen volgens hem steeds meer zogeheten boutiquegyms. "In Amsterdam heb je bijvoorbeeld Saints and Stars. Daar werken ze alleen met rittenkaarten en betaal je 20 euro voor een les, maar dan kom je wel in een superdeluxe omgeving terecht. Vette muziek, disco, goede vibe."

"Waarom mensen dat geld ervoor over hebben? Omdat het trendy is. Mensen willen bij een bepaald restaurant eten in de stad of in een bepaalde discotheek uitgaan en zo heb je ook een groep mensen voor deze scene."

Het onderzoek van Mulier Instituut bevestigt de opmars van de boutiquegyms. Volgens het onderzoek komt de populariteit vooral voort uit de hoge kwaliteit die mensen daar krijgen, de korte intensieve sessies, het betalen per sessie, het gebruik van technologie en het saamhorigheidsgevoel dat mensen ervan krijgen.

Trend 4: online sporten

Volgens Brouwer wordt er steeds meer online gesport. Hij ziet dat mensen zich online verbinden aan competities. Dat doen hardlopers bijvoorbeeld door hun voortgang bij te houden in Strava en kunnen fietsers virtueel langs het strand of in de bergen fietsen via Zwift. Op de trainer van Zwift lijkt het op een scherm net alsof je door de echte wereld fietst en kan je strijden tegen anderen. "Competitie motiveert. Het voordeel van Zwift is daarnaast dat het binnen is, dus dat is ideaal voor de komende seizoenen."

Uit het Nationaal Sportonderzoek 2016 blijkt dat het verbeteren van de gezondheid en de conditie een van de belangrijkste motieven van Nederlanders is om te sporten. Opvallend is dat mensen minder vaak sporten voor het plezier of de prestatie.