NU.nl checkt berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Het licht van je telefoon kan schadelijk zijn voor je huid en tot huidveroudering leiden."

Oordeel: onwaar

Begin september schreef Marie Claire dat het blauwe licht van je telefoon schadelijk kan zijn voor de huid en tot huidveroudering leidt. Het tijdschrift schrijft bovendien dat het blauwe licht van een telefoon mogelijk even schadelijk is als uv-licht van de zon. Ga je er echt ouder uitzien van te lang naar je telefoon kijken en is dit misschien slecht voor de gezondheid?

Waar komt het vandaan?

Verschillende internationale en Nederlandse media waarschuwen al een aantal jaar voor het gevaar van smartphones voor de huid. Het stuk van Marie Claire lijkt grotendeels gebaseerd op een in juni 2016 verschenen artikel van de Britse krant The Telegraph. In het stuk vertelt een huidtherapeut dat het gebruik van je telefoon tot huidveroudering kan leiden.

Wat is het verschil tussen natuurlijk licht en het licht van je smartphone?

Marlies Wakkee, dermatoloog bij het Erasmus MC, legt uit dat het licht van een laptop en telefoon vooral blauw licht is, wat onderdeel is van het zichtbare lichtspectrum.

"Zonlicht omvat een veel breder spectrum. Natuurlijk licht bestaat ten eerste uit ultraviolet licht (uv-straling), waarvan is bewezen dat het schadelijk is voor de huid. Uv-straling bevordert huidveroudering en vergroot uiteindelijk de kans op huidkanker. Daarnaast bestaat daglicht uit zichtbaar licht - waar blauw licht een onderdeel van is - en infrarood licht, dat voor warmte zorgt."

Frank de Gruijl, onderzoeker op de afdeling dermatologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), legt uit dat het zichtbare licht van de zon vele malen intenser is dan het licht van je smartphone.

Wat weten we over het effect van je telefoon op de huid?

Doordat het licht van je telefoon zo zwak is, heeft dit geen betekenisvolle invloed op huidveroudering of de kans dat je huidkanker krijgt, zegt zowel Wakkee als De Gruijl. Meerdere experts zeiden dit vorig jaar ook tegen NRC.

Wakkee vertelt dat er op dit moment überhaupt geen overtuigende onderzoeken zijn die aantonen dat blauw licht een effect heeft op de huid. "Er zijn wel laboratoriumonderzoeken gedaan, waarbij losse huidcellen werden bestraald met blauw licht. Dit leek in sommige onderzoeken een invloed te hebben op de huidcellen. Maar dit betekent niet dat blauw licht ook invloed heeft op de huid, deze heeft namelijk nog een beschermlaag, de hoornlaag. En als er al een effect is, is het sterk de vraag of je hier in de praktijk iets van kunt merken. Uv-licht heeft een veel groter effect op huidveroudering."

Wat kun je het beste doen tegen huidveroudering?

Van het licht van onze telefoon worden we dus niet zichtbaar ouder. Wakkee vertelt dat je huid door zonlicht wel sneller veroudert. "Wil je huidveroudering tegengaan, bescherm je dan goed tegen buitenlicht en ga niet onder de zonnebank."

Conclusie

Je huid veroudert niet door het licht van je telefoon of je laptop. Meerdere experts laten weten dat het licht van een telefoon veel minder intens is dan daglicht. Als blauw licht al een effect heeft op huidveroudering, dan is de intensiteit van het licht van een telefoon te laag om een betekenisvol effect te hebben. Wel is aangetoond dat zonlicht de huidveroudering versnelt en de kans op huidkanker vergroot.

We beoordelen de stelling "het licht van je telefoon kan schadelijk zijn voor je huid en tot huidveroudering leiden" als onwaar.