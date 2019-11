Gezondheid Wintertips voor gezond haar: 'Gebruik producten met weinig toevoegingen' 18 x gedeeld In de winter heeft je haar - net als je huid - iets meer verzorging nodig dan in de andere seizoenen. Twee haardeskundigen leggen uit hoe je in deze koude en gure maanden droog, pluizig en statisch haar voorkomt.