Gezondheid Migraine is niet hetzelfde als hoofdpijn: 'Het is een hersenziekte' 12 september is de Internationale Dag van de Migraine. Een goede zaak dat deze dag er is, vindt neuroloog en migrainedeskundige professor Gisela Terwindt. Want ondanks dat 18 procent van de mannen en 33 procent van de vrouwen het heeft, rust er een groot taboe op de hersenziekte. Acht vragen over migraine.