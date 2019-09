De een verft zijn haar om grijze haren te verbloemen, de ander omdat hij toe is aan een andere kleur. Wat doet verven eigenlijk met je haar?

Er wordt per jaar voor bijna 96 miljoen aan haarverf gekocht in supermarkten en drogisten, verkoop bij de kapper en online verkoop niet meegerekend. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Nielsen.

Tegelijkertijd doen er over haarverf allerlei verhalen de ronde: het zou kunnen zorgen voor allergische reacties en haarafbreuk en kankerverwekkend zijn. Om je gerust te stellen: dat laatste is niet zo. "Haarverf is een van de best onderzochte cosmetische producten", laat KWF Kankerbestrijding weten. "Haarverf is veilig bevonden door het Europese wetenschappelijke comité voor cosmetica (SCCP) en als niet-kankerverwekkend bestempeld door het internationale agentschap voor kankeronderzoek (IARC)."

Haarverf beschadigt je haar

Je haar verven is wat dat betreft dus veilig, maar hoe goed is het voor je haar? "Niet iedereen weet hoeveel schade het kan veroorzaken", vertelt Dylan Kok, tricholoog (haarspecialist) bij de Haarkliniek in Rotterdam, die is verbonden met de afdeling dermatologie van het Erasmus Medisch Centrum.

“Hoe langer je je haar verft, hoe meer kans op beschadigingen.” Dylan Kok, tricholoog

"Als je je haar verft moet het eerst ontkleurd worden. Dat gebeurt met waterstofdioxide, een chemische stof die de structuur van haar en hoofdhuid aantast. De haarschubben die aan de buitenkant van het haar zitten moeten gesloten zijn, maar waterstofperoxide zorgt ervoor dat ze juist opengaan. Je haar wordt daar dof en droog van en bij regelmatig verven wordt je haar dunner. Ook breekt je haar uiteindelijk af en gaat je haar minder hard groeien. Dat kan tot wel 5 centimeter schelen."

Daarnaast kunnen haarcellen, die maar twee millimeter onder de hoofdhuid liggen, beschadigd raken als de verf op je huid komt. "Er groeien verzwakte en minder gezonde haren uit beschadigde cellen. Helaas is dat alleen medisch te herstellen."

Wat je moet weten over haarverf Haarverf is niet kankerverwekkend

Het bleken van je haar is wel schadelijk

Regelmatig verven leidt tot dunner, breekbaar haar dat minder hard groeit

Haarcellen kunnen beschadigd raken door haarverf

Je kunt allergische reacties krijgen door je haar te verven

Gebruik een haarverf met minder dan 5 procent waterstofperoxide en ammoniak

Gebruik geen chemische maar natuurlijke haarproducten om te schade te beperken

Laat je haar verven door een professional

Niet alle haarverf is even schadelijk

Dat klinkt ernstig, maar niet alle soorten haarverf zijn even slecht en er zijn verzachtende omstandigheden. "Er is verf op de markt waar minder dan 5 procent waterstofdioxide en ammoniak in zit", vertelt Kok. "Dat is veel minder schadelijk en kan het haar beter hebben. Daarnaast heb je de natuurlijke optie om je haar met hennaproducten te verven."

Ook maakt het uit hoe regelmatig je je haar verft en welke andere producten je voor je haar gebruikt. "Hoe langer je je haar verft, hoe meer kans op beschadigingen. Maar zelfs bij een keertje verven gaan de schubben openstaan en kun je droog en pluizig haar krijgen", zegt Kok.

"Deze schade kun je wel goed beperken door de juiste verzorgingsproducten te gebruiken zonder chemische stoffen. Kies bijvoorbeeld een natuurlijke shampoo en was je haar ongeveer drie keer per week. Een goede shampoo kan de haarschubben gesloten houden en de hoofdhuid kalmeren."

Haar kan ook geverfd worden met de meer natuurlijke stof henna. (Foto: 123RF)

Allergische reacties: Jeuk en irritaties

Naast beschadigingen kan haarverf voor allergische reacties zoals jeuk en irritaties zorgen, vertelt dermatoloog Tom de Groot, gespecialiseerd in allergieën. "In haarverf zitten allerlei chemische verbindingen en kleurstoffen. Het ligt eraan hoe gevoelig je van jezelf voor deze stoffen bent of je een reactie hierop krijgt. Het is niet zo dat de kans groter wordt op een allergie naarmate je je haar vaker verft. Als je na meerdere keren verven geen allergische reacties krijgt, dan heb je er blijkbaar geen aanleg voor."

De manier waarop de haarverf wordt aangebracht kan allergische reacties voorkomen. "De verf moet geen contact hebben met de hoofdhuid", vertelt De Groot. "Een goede kapper zorgt daarvoor. Ook moeten er geen schadelijke stoffen in de haren achterblijven. Als je thuis je haar verft, wordt dat moeilijker."

"Je kunt je afvragen of deze stoffen überhaupt in haarverf mogen zitten", vervolgt De Groot. "Dat deze stoffen wel aanwezig zijn, komt doordat er geen goede alternatieven voor zijn. Er is wel een maximum ingesteld voor de hoeveelheid chemische stoffen in de verf."

'Verf niet ten koste van je haar'

Sommige mensen willen nu eenmaal een leuk kleurtje of hun grijze haren verminderen. "Dat kan ook, maar doe het niet ten koste van je haar", tipt Kok. "Vraag welke haarverf de kapper gebruikt. Als dat een chemische variant is, koop dan zelf een goede natuurlijke haarverf, bijvoorbeeld bij een natuurwinkel en breng die mee. Een professional kan meteen goed advies geven over wat goed is voor je haar."

Als je daarnaast geen chemische verzorgingsproducten gebruikt, blijft de schade beperkt. "Maar het beste is om je haar niet te verven."