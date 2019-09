Elke veertig seconden overlijdt er iemand op de wereld door zelfmoord. Dat meldt de WHO, de gezondheidsorganisatie van de VN, maandag in een rapport over dit onderwerp. Er sterven jaarlijks meer mensen door suïcide dan door oorlog.

Ook sterven er wereldwijd meer mensen door zelfmoord dan aan de gevolgen van malaria, borstkanker of moord, constateert de WHO. In totaal overlijden er jaarlijks 800.000 mensen door zelfmoord.

Onder jongeren tussen de 15 en 29 jaar is zelfmoord de tweede doodsoorzaak, na verkeersongelukken.

In welvarende landen ligt het aantal mannen dat zelfmoord pleegt drie keer zo hoog als het aantal vrouwen. In arme landen zijn deze aantallen meer gelijk verdeeld.

WHO vraagt overheid betere preventieplannen te maken

De WHO dringt er bij overheden op aan goede plannen te maken om mensen te helpen die worstelen met stress en daarom nadenken over zelfmoord. "Zelfmoord is wereldwijd een groot gezondheidsprobleem dat alle leeftijden en alle religies treft", staat in het rapport.

De wereldgezondheidsorganisatie wil ook dat het moeilijker wordt om pesticiden te kopen, omdat deze steeds vaker worden gebruikt om suïcide te plegen. In Sri Lanka heeft een verbod op het gebruik van pesticiden geleid tot een enorme daling in het aantal zelfmoorden.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.