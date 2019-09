NU.nl checkt regelmatig berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Een beetje viezigheid is goed voor de weerstand."

Oordeel: deels waar

Leven we te hygiënisch? Volgens verschillende berichten zouden kinderen niet meer genoeg met viezigheid in aanraking komen, waardoor ze sneller ziek zouden worden. Een beetje vuil zou dus helemaal niet erg zijn. Hoef je dus het kinderspeelgoed minder vaak schoon te maken? En hoe zit dit als je volwassen bent, is een beetje viezigheid dan ook niet slecht voor je?

Moeten jonge kinderen met viezigheid in aanraking komen?

Ger Rijkers legt uit dat het belangrijk is dat een kind in de eerste twee levensjaren in aanraking komt met veel verschillende micro-organismen, zoals bacteriën en virussen. "Bij de geboorte is het volledige immuunsysteem er. Maar, dit immuunsysteem is nog niet in contact geweest met potentiële ziekmakers."

"Door in contact te komen met onder andere bacteriën en virussen leert het lichaam waar het op moet reageren en waarop niet. Meerdere onderzoeken laten zien dat wanneer een kind in een extreem schone omgeving opgroeit, de kans op allergieën toeneemt. Een allergie is een onnodig heftige reactie van het immuunsysteem op een bepaalde stof."

Rijkers verwijst naar een Zweeds onderzoek dat liet zien dat in huishoudens met een vaatwasmachine kinderen vaker een allergie hebben dan in huishoudens waar de vaat met de hand wordt gedaan. Het vermoeden is dat dit komt doordat een vaatwasmachine meer bacteriën doodt dan een handwas. En, dat kinderen in huishoudens zonder vaatwasmachine hierdoor dus met meer bacteriën in aanraking komen.

"Het is voor het ontwikkelen van een goed afweersysteem niet nodig dat kinderen in een zichtbaar vieze omgeving opgroeien, maar extreem schoon is ook niet goed", aldus Rijkers.

Waar moet je wel voor oppassen?

Dat een beetje vuiligheid niet erg is, betekent volgens Rijkers niet dat je helemaal niet op hygiëne hoeft te letten. "Wanneer kinderen in de zandbak spelen, is bijvoorbeeld kattenpoep een mogelijk gevaar, omdat hierin de parasiet toxoplasmose kan zitten, waar kinderen flink ziek van kunnen worden. Het is belangrijk om hier op te letten. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook goed om, als je de kans dat je het griepvirus verspreidt wilt verkleinen, te niezen in je elleboog in plaats van in je handen. Via de handen kan het griepvirus vrij makkelijk op andere mensen worden overgedragen."

De Britse Royal Society for Public Health (RSPH) schreef in juni dat het waarschijnlijk belangrijk is voor kinderen om in aanraking te komen met verschillende micro-organismen. Maar, dit betekent volgens de organisatie niet dat kinderen in een onhygiënische omgeving moeten worden opgevoed.

Handen wassen na een toiletbezoek en na het snijden van vlees helpt bijvoorbeeld volgens het RSPH om infectieziekten te voorkomen en is daarom belangrijk. Terwijl spelen in de buitenlucht en contact met dieren en andere mensen, waarschijnlijk helpt om in contact te komen met voldoende onschuldige bacteriën en virussen en op deze manier bijdraagt aan een goed afweersysteem.

Ook verschillende Nederlandse experts kwamen tot de conclusie dat een slechtere persoonlijke hygiëne er waarschijnlijk niet voor zorgt dat kinderen een beter immuunsysteem ontwikkelen, terwijl het wel het risico op infectieziekten vergroot. Contact met verschillende soorten micro-organismen, door huisdieren en door in de buitenlucht te zijn, levert mogelijk wel een positieve bijdrage aan het immuunsysteem.

Hoe zit het bij volwassenen?

Hoe zit het trouwens als je volwassen bent, is het dan nog steeds belangrijk met veel verschillende bacteriën en virussen in aanraking te komen? Daar is volgens Rijkers nog weinig onderzoek naar gedaan. "Ik verwacht wel dat het ook dan voor je immuunsysteem goed is om regelmatig met mogelijke ziekteverwekkers in aanraking te komen."

Conclusie

Er zijn aanwijzingen dat een extreem schone omgeving niet goed is voor de ontwikkeling van het immuunsysteem van kinderen. Verschillende onderzoekers verwachten dat hierdoor de kans op allergieën toeneemt. Maar, dit betekent niet dat je maar moet stoppen met je handen te wassen of het huis schoon te maken. Dat kan juist voor een toename van infectieziekten zorgen. Het is waarschijnlijk beter voor de ontwikkeling van het immuunsysteem van kinderen om veel in de buitenlucht te zijn.

We beoordelen de stelling "een beetje viezigheid is goed voor de weerstand" als deels waar.