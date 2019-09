Gezondheid WHO: Europa lijdt verliezen in strijd tegen mazelen 47 x gedeeld Europa heeft opnieuw een verlies geleden in de strijd tegen mazelen, meldt gezondheidsorganisatie WHO donderdag. De ziekte komt steeds vaker voor in Europa. Als gevolg daarvan voldoen vier landen niet meer aan de definitie van eliminatie, oftewel minder dan één geval per miljoen inwoners per 36 maanden.