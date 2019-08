Europa heeft opnieuw een verlies geleden in de strijd tegen mazelen, meldt gezondheidsorganisatie WHO donderdag. De ziekte komt steeds vaker voor in Europa. Als gevolg daarvan voldoen vier landen niet meer aan de definitie van eliminatie, oftewel minder dan één geval per miljoen inwoners per 36 maanden.

Albanië, Tsjechië, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk hebben daarom de speciale status die met definitie van eliminatie gepaard gaat verloren, aldus de WHO. Sinds de invoering van het statussysteem in 2012, heeft nog niet eerder een land deze status verloren.

Oostenrijk en Zwitserland hebben de status dit jaar juist toegekend gekregen. Het aantal Europese landen met die status komt daarmee voorlopig op 33 te liggen.

Circa 90.000 mensen in Europa zijn in de eerste helft van dit jaar besmet geraakt met de mazelen. Dat is meer dan in 2018, toen werd de ziekte 84.462 keer geregistreerd. Het is niet duidelijk hoeveel besmettingen een dodelijke afloop hadden.

De RVC, een commissie die de mazelenbesmettingen in Europa in de gaten houdt, noemt de aanhoudende stijging van het aantal besmettingen "zorgwekkend" en vreest voor "onnodig leed" met mogelijk de dood tot gevolg.

Ook meer besmettingen in Nederland

De ziekte, die gekenmerkt wordt door een rode huiduitslag, komt ook steeds vaker voor in Nederland. Dit jaar zijn al meer personen besmet geraakt met mazelen dan in 2018. Tot 24 juni zijn 40 gevallen gemeld, in 2018 waren het er 24.

De laatste Nederlandse epidemie was in 2013 en 2014. Er werden toen maar liefst 2.640 besmettingen geregistreerd, met name in de zogeheten Biblebelt. In deze regio wonen relatief veel mensen die hun kinderen om religieuze redenen niet inenten.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht eens in de tien à vijftien jaar een grote epidemie.