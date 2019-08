Het aantal ziekenhuisopnames en doden door een overdosis opiaten neemt steeds verder toe. Dit hangt samen met het toenemende gebruik van deze zware pijnstillers, melden onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) woensdag.

De onderzoekers concluderen dit na analyse van cijfers van onder meer het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Ze hebben hun bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Network Open.

Volgens het artikel gebruikte 4,9 procent van de Nederlandse bevolking in 2013 morfinepleisters, oxycodon of een ander opiaat. Vier jaar later was het aantal gebruikers gestegen naar 6 procent.

Het aantal doden als gevolg van een overdosis opiaten lag in 2013 op 139. In 2017 kwamen in totaal 211 personen om het leven door een overdosis. Dat komt neer op een toename van ongeveer 50 procent. In dezelfde periode steeg het aantal ziekenhuisopnames van 1.537 naar 2.236, blijkt uit het onderzoek. In de meeste gevallen waren het gebruikers van oxycodon.

Onderzoekers noemen toename van gebruik verontrustend

In Nederland krijgen vooral ouderen, vrouwen, lageropgeleiden en mensen met een slechte gezondheid opiaten voorgeschreven. De onderzoekers noemen het "verontrustend" dat het om steeds meer mensen gaat.

"Opiaten zijn geen paracetamolletjes", aldus anesthesioloog-epidemioloog Eveline van Dorp in een persverklaring. "Ze zijn zowel lichamelijk als geestelijk erg verslavend en kunnen bij een overdosis leiden tot een ademstilstand en de dood."

De onderzoekers laten weten dat een opiaat "niet altijd de beste oplossing is" en wijzen erop dat het gebruik ervan niet altijd nodig is. "Moeten we altijd streven naar pijnvrijheid? Is een beetje pijn, bijvoorbeeld na een operatie, wellicht wel acceptabel?"

'Geen Amerikaanse toestanden'

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft begin dit jaar het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) opdracht gegeven een taakgroep voor te zitten die het gebruik van zware pijnstillers onder de loep neemt.

"De stijging van het aantal mensen dat de middelen onjuist en onnodig lang gebruikt lijkt de verklaring voor het feit dat er mensen zijn overleden. Dat is vreselijk en onacceptabel", zei de minister tegen RTL Nieuws. "De forse toename in het problematisch gebruik van zware pijnstillers met alle ongewenste gevolgen is aanleiding geweest om maatregelen te nemen. Dit onderzoek onderstreept nog eens het belang van die maatregelen. We willen hier geen Amerikaanse toestanden."