Gezondheid Hartstichting tegen gebruik preventiepil voor hartziekten in Nederland 37 x gedeeld Vijftien jaar onderzoek naar de zogeheten polypil heeft aangetoond dat dit medicijn werkt. Deze combinatiepil met aspirine en bloeddruk- en cholesterolverlagers kan preventief worden geslikt om de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk te verkleinen. Toch is de Hartstichting er geen voorstander van als ouderen in Nederland de pil gaan slikken.