Vijftien jaar onderzoek naar de zogeheten polypil heeft aangetoond dat dit medicijn werkt. Deze combinatiepil met aspirine en bloeddruk- en cholesterolverlagers kan preventief worden geslikt om de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk te verkleinen. Toch is de Hartstichting er geen voorstander van als ouderen in Nederland de pil gaan slikken.

Aan het onderzoek, dat werd uitgevoerd in Iran, deden bijna zevenduizend mensen van tussen de vijftig en zeventig jaar oud mee. De onderzoekers verdeelden hen in twee groepen. De ene helft slikte elke dag de polypil, de andere groep kreeg alleen voorlichting over hoe je hart- en vaatziekten kunt voorkomen en stond onder toezicht van een arts.

Uit de resultaten bleek dat de groep die de polypil slikte ongeveer 30 tot 50 procent minder kans op hart- en vaatziekten had, doordat het cholesterolgehalte en de bloeddruk bij deze proefpersonen daalden. Het onderzoek is vrijdag gepubliceerd in het Britse medische vakblad The Lancet.

Aan het onderzoek werkte onder anderen de Nederlandse epidemioloog prof. dr. Rick Grobbee van het UMC Utrecht mee. In de Volkskrant spreekt hij van "zeer indrukwekkende en solide" bevindingen. Volgens de onderzoekers kan de polypil een zeer effectieve manier zijn om hart- en vaatziekten preventief te bestrijden in bijvoorbeeld lage- en middeninkomenslanden.

'Waarom zouden mensen nog bewegen of afvallen?'

De Hartstichting ziet het echter niet zitten om deze pil nu aan mensen in Nederland te gaan geven. Volgens David Smeekes, arts bij de Hartstichting, is de gezondheidszorg in Nederland goed genoeg om mensen met een risico op hart- en vaatziekten preventief te behandelen.

Daarnaast denkt de Hartstichting dat mensen hun levensstijl niet gaan aanpassen als ze de polypil gaan slikken. "Mensen kunnen gaan denken: waarom zou ik afvallen of bewegen als ik toch al wordt beschermd? Juist een gezonde leefstijl is de hoeksteen van de behandeling", aldus de arts.

Ook de vlieger 'baat het niet, dan schaadt het niet' gaat in dit geval niet op volgens de Hartstichting. "De studie laat zien dat de pil weliswaar goed werkt, maar ook bijwerkingen heeft. Mensen die bloedverdunners slikken, hebben een grotere kans om bloedingen te krijgen."

"Daarbij kun je bij mensen die tot de lagerisicogroep behoren niet veel bereiken", stelt Smeekes. "Er valt bij deze groep weinig te winnen en door de bijwerkingen kan het alleen maar de andere kant uitslaan."

Het advies van de Hartstichting aan deze mensen is om regelmatig de eigen bloeddruk en het cholesterolgehalte te laten controleren en niet om een pil die "werkt als een schot hagel" te slikken.

Hartstichting is desondanks onder de indruk van polypil

Desondanks is de Hartstichting onder de indruk van de resultaten uit het onderzoek, benadrukt , onder meer omdat de pil erg goedkoop is doordat de patenten van alle componenten uit de pil verlopen zijn.

De stichting deelt wel de mening van de onderzoekers dat de polypil effectief ingezet kan worden in landen met een minder goede gezondheidszorg, zoals Iran.