Gezondheid Heeft de maan echt effect op onze gezondheid? 43 x gedeeld Er zijn ontelbaar veel mythes over de maan: vrouwen zouden bij een volle maan eerder bevallen en we zouden slechter slapen. Heeft de maan echt effect op onze gezondheid? "Geloven in de maan moet je vooral doen, maar het is niet betrouwbaar", zegt sterrenkundige Peter Barthel.