Apothekersorganisatie KNMP zegt maandag in gesprek met het NOS Radio 1 Journaal dat het geneesmiddelentekort in 2019 waarschijnlijk groter wordt. Sinds 2010 neemt het aantal tekorten met sprongen toe.

"We hebben al veel acute problemen in Nederland gehad", zo schetst KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent, onder meer verwijzend naar het tekort aan de anticonceptiepil.

In 2018 was er een tekort aan 769 soorten medicijnen, het jaar daarvoor ging het om een gebrek aan 732 soorten. Alle signalen wijzen er volgens de voorzitter op het probleem in 2019 groter wordt.

Het gaat volgens de voorzitter bijvoorbeeld ook om "middelen in de cardiologie". "Kortom, het is een gigantisch probleem."

Onderzoek naar hoe probleem verholpen kan worden

Volgens de KNMP ontstaan de tekorten onder meer door de Wet geneesmiddelenprijzen en het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. De prijzen van medicijnen zijn hierdoor "enorm gedaald", aldus de organisatie.

Zo wordt geschetst dat de Nederlandse markt voor fabrikanten niet aantrekkelijk is, waardoor voorraden bewust laag worden gehouden. In het geval van een hapering in de productie ontstaat dan sneller een tekort.

De werkgroep geneesmiddelentekorten doet onderzoek naar hoe het probleem verholpen moet worden. Zo wordt gekeken naar een ijzeren voorraad van drie of vier maanden, waarbij een tekort dus voorkomen zou moeten worden.

Volgens Klein Nulent is het naar Europa halen van de productie van medicijnen ook een mogelijke oplossing. Veel fabrikanten zijn naar China getrokken, maar volgens de voorzitter is er "te weinig controle op de Chinese markt".

Apothekers druk bezig met oplossen van tekorten

Volgens een onderzoek onder apothekers dat vorige maand is verschenen, wordt in meer dan tweeduizend apotheken wekelijks 17,5 uur besteed aan het oplossen van geneesmiddelentekorten.

"De impact van de tekorten op de reguliere werkzaamheden in de apotheek is groot", zo wordt samengevat na een enquête onder apothekers.

Zo wordt door één apotheker omschreven dat de werkdruk toeneemt, omdat het vinden van oplossingen voor de tekorten "heel veel tijd kost". "Het brengt de reguliere werkzaamheden in gevaar."