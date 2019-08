Fampyra, een middel voor mensen met multiple sclerose (MS), komt per 1 september in het basispakket voor patiënten van achttien jaar en ouder. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) volgt daarmee een herzien advies van het Zorginstituut.

De minister maakte het besluit woensdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Fampyra zorgt voor een betere geleiding van prikkels in de zenuwen en kan het loopvermogen van MS-patiënten verbeteren.

Het Zorginstituut, dat de minister adviseert over de effectiviteit van medicijnen, kwam eerder twee keer met de conclusie dat het middel maar bij een beperkt aantal patiënten werkte. Op basis van die bevindingen werd de vergoeding ingetrokken.

Dat was tegen het zere been van verschillende patiënten, die stelden wel degelijk baat te hebben bij het middel. Hun protesten leidden in februari tot een nieuw onderzoek door fabrikant Biogen en de Nederlandse Vereniging van Neurologie. Het Zorginstituut kwam naar aanleiding van de conclusies daarvan tot een positief advies.

Biogen nam in de tussentijd zo'n 60 procent van de kosten voor de pillen, die 128 euro per maand kosten, voor zijn rekening. Patiënten moesten een eigen bijdrage betalen; die krijgen ze, met terugwerkende kracht, terug nu het middel weer in het basispakket komt.