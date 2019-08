NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Het is beter voor je gebit om na het tandenpoetsen niet te spoelen met water."

Oordeel: grotendeels waar

Spoel je na het tandenpoetsen je mond met water? Daar kan je volgens recente berichten van onder andere NSMBL en Famme beter mee stoppen. Volgens deze websites is het beter voor je gebit om tandpasta alleen uit te spugen en dus nog niet extra na te spoelen met water. Maar is dit echt beter voor je tanden?

Waar komt het vandaan?

De websites baseerden zich op een artikel van The Telegraph uit november 2017. In het stuk, dat door twee tandartsen is geschreven, staan meerdere tips om je gebit gezond te houden. Eén van deze tips is inderdaad om na het poetsen niet te spoelen met water.

Dit is volgens de tandartsen beter voor de mondgezondheid, omdat de in tandpasta aanwezige fluoride langer op de tanden blijft zitten. Dat zou helpen gaatjes te voorkomen.

Waardoor ontstaan gaatjes?

Tandarts Richard Kohsiek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) vertelt dat inderdaad bijna alle tandpasta fluoride bevat.

Maar hoe werkt fluoride? Kohsiek legt uit dat door zuren de buitenste beschermende laag van de tanden, het tandglazuur, kan worden aangetast. "Meestal gebeurt dat niet door iets zuurs dat we eten, maar doordat bacteriën in de mond de suikers uit onze voeding omzetten in zuren. Suiker zit in bijna alle voedingsmiddelen."

Volgens Kohsiek kan normaal gesproken je speeksel zuren weer onschadelijk maken. "Maar dit lukt niet goed als je te veel eetmomenten hebt op een dag of tandplak te lang op je tanden blijft zitten. Dan kunnen er gaatjes ontstaan."

"Fluoride helpt om de tanden te beschermen, omdat dat het tandglazuur sterker maakt en dus tanden minder gevoelig maakt voor de schade die zuren kunnen aanrichten."

Moet je spoelen na het poetsen?

Fluoride heeft echter wel tijd nodig om in het glazuur te trekken. Dit duurt volgens Kohsiek ongeveer een uur. "Wanneer je na het tandenpoetsen dus meteen krachtig gaat spoelen met veel water, spoel je een groot gedeelte van het fluoride gelijk weer weg. Fluoride blijft namelijk maar losjes plakken op de tanden en kiezen. Het gevolg van spoelen met veel water is dat er veel minder fluoride in je glazuur kan trekken en fluoride dus minder goed de tanden beschermt."

Dit betekent trouwens niet dat je helemaal niet kan spoelen met water. Kohsiek adviseert om na het tandenpoetsen eerst het schuim van de tandpasta uit te spugen en - als je hier behoefte aan hebt - de mond met een klein slokje water nog na te spoelen. "Op deze manier blijft er wel voldoende fluoride achter in de mond."

Kan je beter spoelen met mondwater?

Het is volgens Kohsiek een optie om na het poetsen te spoelen met mondwater met fluoride, maar het is ook dan belangrijk om niet te krachtig te spoelen. Er kan ook bij het spoelen met mondwater te weinig fluoride achterblijven.

Het is trouwens niet verstandig om het tandenpoetsen te vervangen door spoelen met mondwater met fluoride. "Door te poetsen verwijder je tandplak van de tanden en kiezen, zodat vervolgens het fluoride in het glazuur kan trekken. Fluoride komt nauwelijks door tandplak heen."

Krijg je door niet te spoelen te veel fluoride binnen?

Je moet dus niet met een grote hoeveelheid water spoelen na het poetsen. Maar is er dan geen risico dat je te veel fluoride binnenkrijgt? Fluoride is in heel grote hoeveelheden inderdaad giftig, maar wanneer je de aanbevolen hoeveelheid fluoride gebruikt dan is er volgens Kohsiek geen risico dat je te veel fluoride binnenkrijgt. Ook niet als je niet naspoelt met water.

Kohsiek legt uit dat er ongeveer 1 milligram fluoride in 1 gram tandpasta zit. "Per kilo lichaamsgewicht mag je maximaal 5 milligram fluoride per kilo lichaamsgewicht binnenkrijgen. Als volwassene moet je dus wel een paar tubes opeten voordat het fluoride in de tandpasta een risico vormt."

Een jong kind van 10 kilo dat ongezien een tube tandpasta opsnoept, kan volgens Kohsiek wel te veel fluoride binnen hebben gekregen. In dit geval is het belangrijk een arts in te schakelen.

Conclusie

Het is niet slecht voor je gebit om - als je dit prettig vindt - je mond na het poetsen te spoelen met een kleine hoeveelheid water. Maar het is niet noodzakelijk om te spoelen en het is beter om dit niet met een grote hoeveelheid water te doen. Je wil namelijk dat er na het tandenpoetsen wat fluoride achterblijft op de tanden. Hierdoor trekt het fluoride in de tandpasta goed in het tandglazuur, wat ervoor zorgt dat het gebit minder snel wordt aangetast door zuren.

We beoordelen de stelling "het is beter voor je gebit om na het tandenpoetsen niet na te spoelen met water" als grotendeels waar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.