Het aantal Nederlanders dat verslaafd is aan zware pijnstillers en terechtkomt in afkickklinieken, is in de periode van 2012 tot 2018 verdrievoudigd. Het aantal verslaafden steeg van 92 naar ruim 292, meldt NRC zondag.

De krant baseert zich op een rondgang langs verslavingszorgorganisaties met klinieken in onder meer Leeuwarden, Arnhem, Zoetermeer en Almelo. In de eerste helft van 2019 zouden er al 252 nieuwe verslaafden zijn aangemeld.

Albert Dahan, hoogleraar anesthesiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum, laat aan de krant weten dat hij het aantal mensen dat verslaafd is aan zware pijnstillers schat op "duizenden".

Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen steeg het aantal gebruikers van zware medicatie van 650.000 in 2010 naar 1.000.000 in 2017. Vooral oxycodon, een medicijn dat twee keer zo sterk is als morfine, is populair. Zo'n 450.000 mensen gebruiken dit middel.

Oxycodon is alleen op recept verkrijgbaar en wordt bijvoorbeeld na een operatie voorgeschreven. Ook bij minder ernstige kwalen zoals rugpijn kan het geneesmiddel voorgeschreven worden. Het afbouwen van het gebruik van het medicijn kan gepaard gaan met braken, trillen, angst, depressie en suïcidale gedachten.

Aantal overdoses onder gebruikers van oxycodon neemt toe

Het aantal overdoses en vergiftigingen onder gebruikers van oxycodon is in 2018 met 50 procent toegenomen tot 424, meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) kondigde begin dit jaar aan dat het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de komende drie jaar een taakgroep zal voorzitten die het gebruik van zware pijnstillers onder de loep neemt.