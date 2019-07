Gezondheid Erasmus MC: 6 procent kinderen gebruikt wekelijks melatonine om te slapen 66 x gedeeld Een op de zeventien kinderen (6 procent) gebruikt wekelijks melatonine als hulpmiddel om goed te kunnen slapen, concludeert het Erasmus MC in een onderzoek onder 871 kinderen in Rotterdam. Hun gemiddelde leeftijd is elf jaar.