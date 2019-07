Gezondheid 'Drie keer zoveel aan pijnstillers verslaafde Nederlanders in klinieken' 37 x gedeeld Het aantal Nederlanders dat verslaafd is aan zware pijnstillers en terechtkomt in afkickklinieken, is in de periode van 2012 tot 2018 verdrievoudigd. Het aantal verslaafden steeg van 92 naar ruim 292, meldt NRC zondag.