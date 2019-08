Wittere tanden: wie wil dat nou niet? Whitening tandpasta belooft je tanden witter te maken. Maar doet het dat ook? Tandarts Richard Kohsiek geeft antwoord.

Om met de deur in huis te vallen: tanden horen helemaal niet wit te zijn. "Tandbeen heeft een geelachtige kleur", vertelt Kohsiek. "Daaromheen zit het glazuur, wat glasachtig is met een lichte blauwe gloed. Daardoorheen kun je het geel nog zien. Het heeft vooral met de lichtval te maken of je geel ziet of wit."

Naarmate je ouder wordt, worden je tanden geler. Volgens de tandarts zijn witte tanden vooral iets wat veel mensen zien in reclames of bij influencers en tv-persoonlijkheden. "We willen allemaal wit want wit is schoon. Maar eigenlijk zijn gele tanden gezonder. Als je geel ziet, dan betekent het dat je veel en dik tandbeen hebt en dat je stevige tanden en kiezen hebt."

Gele aanslag wel weg te poetsen

Het geel van je tandbeen is natuurlijk niet weg te poetsen. Maar is het niet zo dat bepaalde dingen die je eet je tanden geler kunnen maken, zoals koffie? "Thee, koffie en wijn kunnen inderdaad voor aanslag op ons gebit zorgen. Er blijft van alles zitten op het plakkerige laagje op je tanden. Dit laagje kun je er meestal afpoetsen."

“Het belangrijkste bij de tandpasta is de fluoride” Richard Kohsiek, tandarts

Welke tandpasta je gebruikt om de aanslag weg te poetsen, maakt volgens Kohsiek niks uit. "Ze zijn vrijwel allemaal hetzelfde. In whitening tandpasta's zit net wat meer schuurmiddel of een middel dat tandsteen tegengaat. Maar vaak zit dat ook in normale tandpasta. Als je iets op de tube plakt, denken mensen meteen dat het helpt."

Kan schuurmiddel in tandpasta geen kwaad? "Er bestaan nauwelijks tandpasta's die te veel schuren, want dat wil geen enkele fabrikant. Dan kan je glazuur beschadigd raken en kunnen er krassen op komen. Zoals je op je raam krassen kunt krijgen als je met een schuurspons boent."

Het belangrijkste bij een tandpasta is dat er fluoride inzit, vertelt Kohsiek. "Daarnaast moet je een goede tandenborstel hebben en regelmatig met een tandenstoker aan de slag. Dan ben je er wel. Mensen willen bijna niet geloven dat het zo eenvoudig is."

Eten en drinken kan voor gele aanslag zorgen op het gebit. (Bron: 123RF)

Hoe krijg je wittere tanden?

Met poetsen kom je niet overal, zoals tussen en achter je tanden. Kohsiek: "Dan kunnen er gele randjes ontstaan. Als de gele aanslag niet weg wil, kun je tanden schoon laten maken bij de tandarts of mondhygiënist."

Wie niet wil dat verkleuringen in het glazuur trekken, kan ook letten op de hoeveelheid eet- en drinkmomenten. "Als je te vaak iets eet of drinkt, hebben de zuren meer kans om in het glazuur te komen omdat je glazuur geen tijd heeft gehad om weer te herstellen. Gelukkig krikt speeksel de zuurtegraad weer op, maar het is slim om je te houden aan vijf tot zeven eet- en drinkmomenten."

Wil je echt wittere tanden hebben? Dan is bleken de enige optie. "De verkleuringen van eten en drinken op het glazuur worden daarbij opgelost. Vergelijk het met een spijkerbroek waar een druppel bleek op komt. Tandbeen bleken kan alleen bij tanden waarvan de zenuw is verwijderd. Zolang je bleekt met een mild middel is het niet bewezen dat het slecht is voor je tanden en kiezen."

Richard Kohsiek is bestuurslid bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). In die functie houdt hij zich bezig met de kwaliteit van mondzorg in brede zin en de relatie tussen een gezonde mond en de algemene gezondheid van mensen, specifiek bij kinderen en ouderen.