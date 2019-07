Ongeveer 400.000 mensen hebben afgelopen winter griep gehad. Dat is ruim de helft minder dan in de winter ervoor, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tijdens de hevige griepepidemie van 2017-2018 raakten naar schatting 900.000 mensen besmet met influenza en andere virussen die grieperig maken.

De cijfers staan in een jaarlijks rapport over infectieziekten. Daarin signaleert het RIVM verder dat krentenbaard relatief vaak voorkwam, een huidontsteking waar vooral jonge kinderen vatbaar voor zijn.

Mogelijk daarmee samenhangend was er in de zomer een piek in het aantal patiënten dat werd getroffen door kraamvrouwenkoorts. In absolute zin gaat het overigens om lage aantallen: in totaal kregen in juli en augustus 27 vrouwen de ziekte, die kan worden veroorzaakt door de bacteriën die ook krentenbaard en keelontsteking kunnen veroorzaken.