Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: Wat is een erectiestoornis en wat kun je eraan doen?

De Vaal: "Ongeveer een op de tien mannen kampt weleens met een erectiestoornis. Als je penis een keer niet hard wordt terwijl je dat wel wil, is dat niet meteen een probleem. Het kan mannen op alle leeftijden een keer overkomen. Het wordt pas een probleem als het je seksuele leven in de weg gaat staan."

Een erectie tegen je wil in bestaat ook "Het tegenovergestelde van een uitblijvende erectie bestaat ook. Een jonge jongen heeft een hoger testosterongehalte, waardoor bij een kleine aanraking al een erectie kan ontstaan. Zélfs als hij tegen zijn wil in wordt betast. Dit kan erg verwarrend zijn: je wil iets niet, maar krijgt tóch een erectie. Onthoud dus: een erectie krijgen betekent dus niet automatisch dat je iets leuk of prettig vindt."

Het krijgen van een erectie is een complex proces

"Het kunnen krijgen van een erectie hangt af van veel lichamelijke en geestelijke factoren. Heb je bijvoorbeeld een volle blaas, pijn aan je penis of te veel alcohol gedronken, dan is het vrij normaal dat je een minder goede of geen erectie krijgt."



"Als je daar de volgende keer dan weer aan denkt - en dat doet elke man - is de kans groot dat je weer geen goede erectie krijgt. In dat geval denk je er te veel over na. Ik zeg weleens dat bloed maar één kant op kan: naar je hoofd óf naar je penis. Als je maar blijft denken dat het niet gaat lukken, lukt het vaak ook niet."



"Uit de praktijk blijkt ook dat mannen die niet lekker in hun vel zitten of depressief zijn, minder vaak zin in seks hebben. Als je geen zin hebt om te vrijen dan is een erectie krijgen erg moeilijk. Je kunt als man een erectie namelijk niet 'aanzetten'."

Veelvoorkomende oorzaken van erectieproblemen Psychische problemen, zoals stress, angst, verdriet of depressie

Bijwerking van medicijnen, bijvoorbeeld tegen hoge bloeddruk

Beschadiging van zenuwen, bijvoorbeeld na een operatie of door suikerziekte

Levensstijl: te veel alcohol drinken, roken en overgewicht

Leeftijd: op latere leeftijd wordt je libido lager

"Onthoud in alle gevallen één ding: een uitblijvende erectie zegt niets over hoe opgewonden je bent of hoe sexy je je partner vindt. Het zegt alleen dat er iets technisch niet lukt. Zin in seks en een erectie kunnen krijgen, zijn dus twee verschillende zaken."

Ook leeftijd, medicijngebruik en zenuwschade kunnen oorzaak zijn

"Ook leeftijd speelt een rol. Een oudere man maakt minder testosteron aan, waardoor de lust om te vrijen minder wordt. Daarnaast gebruikt iemand op latere leeftijd vaak ook medicijnen die van invloed zijn op het kunnen krijgen van een erectie. Net als zenuwschade die is ontstaan door roken of suikerziekte."

"Seksualiteit maakt deel uit van je leven en maakt het leven leuker. Gaat een erectiestoornis ten koste van je seksleven, twijfel dan niet en bespreek dit met je huisarts. Hij of zij is hiervoor opgeleid, kijkt echt niet gek op en kan je verder helpen.”

Onderzoek naar technische of psychische oorzaak

"De kans is groot dat de dokter vraagt of je nog wel een ochtend- of nachterectie hebt. Zo ja, dan weet je dat je technisch gezien nog een erectie kunt krijgen en is de oorzaak in dat geval vaak psychisch."



"De grote vraag is natuurlijk wat je eraan kunt doen. Het antwoord is: er is geen standaardoplossing. Het belangrijkste is dat je ontdekt wat de oorzaak is. Let op dat je niet te veel alcohol drinkt en bij een depressie is het vooral van belang dat je psychische gesteldheid beter wordt. Soms kunnen bepaalde oefeningen je al op weg helpen."