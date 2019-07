Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: Wanneer is het verstandig om een soatest te laten doen?

De Vaal: "Soa staat voor Seksueel Overdraagbare Aandoening. Je kunt een soa oplopen door het hebben van onbeschermde seks, bijvoorbeeld als je in contact komt met voorvocht, sperma, (menstruatie)bloed of vaginale afscheiding. In Nederland wordt ieder jaar bij ruim 100.000 mensen een soa vastgesteld."

"Voorkomen is ook nu weer beter dan genezen; het bespaart een hoop leed. Heb je wisselende partners, gebruik dan altijd een condoom. Vrij met een nieuwe (vaste) partner veilig tot je allebei getest bent. Ik adviseer meestal om die test na drie maanden te doen. Komt er niets uit de testen, dan kun je daarna met een gerust hart vrijen zonder condoom."

Aantal soaconsulten bij huisartsen is toegenomen

Uit cijfers van gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat het aantal soagerelateerde consulten bij huisartspraktijken is toegenomen met 9 procent. Zo waren er 307.000 consulten in 2018 tegenover 281.000 in het jaar daarvoor. Bij de Centra Seksuele Gezondheid (CSG) lieten evenveel mensen zich testen; zo'n 152.000, van wie 70.000 vrouwen, 33.000 heteromannen en ongeveer 50.000 homo's.

Deze mensen hebben meer kans op een soa Jongeren onder de 25 jaar

Mannen die seks hebben met mannen

Mensen met veel wisselende seksuele contacten

Mensen die al eerder een soa hebben gehad

Prostituees en hun klanten

Mensen uit landen waar veel soa's voorkomen

Als je partner binnen een van bovenstaande risicogroepen valt

'Onderneem altijd actie na onveilige seks'

"Heb je onveilige seks gehad? Onderneem dan altijd actie. De meeste aandoeningen zijn vanaf drie weken aantoonbaar. Leg je verhaal voor aan de huisarts of iemand van Sense. Met dit centrum voor seksuele gezondheid kun je eventueel ook chatten. Of kijk voor meer info over soa's op Thuisarts.nl. Mannen die seks hebben met mannen kunnen terecht op Mantotman.nl."

Of een test geld kost, hangt af van je leeftijd

"Een soatest kun je bij de huisarts laten doen of bij een soacentrum bij jou in de buurt. Afhankelijk van de soa die getest wordt, wordt bloed, urine of slijmvlies onderzocht. Ben je jonger dan 25 jaar, dan is een soatest via Sense gratis en anoniem. Een test bij de huisarts gaat meestal ten koste van je eigen risico."



"Tegenwoordig kun je via het internet ook allerlei thuistesten bestellen, maar dat adviseer ik niet. Deze testen zijn vaak minder betrouwbaar. Misschien neem je de test niet goed af of raakt het testmateriaal via de post beschadigd, nog voordat het bij het laboratorium is aangekomen."

De meest voorkomende soa's en bijbehorende klachten op een rij: