Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: Welke zelfzorgmedicijnen mogen er niet missen in je reisapotheek?

De Vaal: "Als je op vakantie gaat, is het handig om vooraf je eigen reisapotheek samen te stellen. Het voorkomt dat je bij acute ziektes eerst naar een lokale apotheek of drogist moet zoeken. Bewaar deze mini-apotheek altijd in je handbagage, samen met eventuele andere medicijnen, zodat je je ten minste 24 uur kunt redden."

1. Paracetamol

"Stipt op nummer één staat de paracetamol. Mocht je deze pijnstiller meteen nodig hebben omdat je bijvoorbeeld bent gevallen, dan is het fijn als je niet misgrijpt. Het voorkomt dat je eerst tegen een eventuele taalbarrière aanloopt of 's nachts op zoek moet naar een drogist."

2. Een kleine EHBO-doos

"Zorg daarnaast dat je een klein EHBO-doosje van de apotheek of drogist meeneemt. Het hoeft geen enorm exemplaar te zijn, maar zorg dat er in ieder geval pleisters, verband, een schaartje en ontsmettingsmiddel in zitten. Dit is genoeg om een wondje te verzorgen."

Pleisters, verband, schaartje en ontsmettingsmiddel zijn handig om bij je te hebben. (Foto: 123RF)

3. Diarreeremmers

"Ook is het handig om diarreeremmers mee te nemen in geval van nood. Mocht je diarree hebben, blijf dan op je hotelkamer. Zo kun je eenvoudig naar het toilet als je aandrang voelt, want de infectie moet het lichaam uit."



"Als je écht (verder) moet reizen, dan kan een diarreeremmer zoals loperamide een tijdelijke oplossing zijn. Let op: gebruik dit niet als er bloed bij je ontlasting zit of als je koorts hebt. Stop daarnaast meteen met het gebruik als je weer op een plek bent met een toilet, want diarree moet er echt uit."

Let op met medicijnen en zon Houd er rekening mee dat je met sommige medicijnen, zoals antibiotica, gevoeliger bent voor zonlicht

Daarnaast kan de werking van medicijnen in de zon minder goed zijn. Vraag voor vertrek bij de apotheek na of dit ook voor jouw medicijnen geldt

Voor alle medicijnen geldt: bewaar ze op een donkere, koele plek

4. Extra middeltjes voor de vliegreis

"Wie met het vliegtuig reist, adviseer ik om ook een zoutwater-neusspray mee te nemen. Als je verkouden bent tijdens het vliegen, is de kans groter dat je oren of je holtes verstopt raken door de drukverschillen."



"Om te voorkomen dat dit uitmondt in oorpijn of zelfs een oor- of holteontsteking, kun je het beste vaak met zoutwaterneusspray sprayen. Op deze manier verweek je het snot en blokkeert het minder snel de gangetjes naar de holtes of je oor."

Medische verklaring voor medicijnen Gebruik je medicijnen? Dan is het handig om een uitdraai hiervan mee te nemen op reis. Deze kun je opvragen bij de apotheek

In sommige landen vallen bepaalde medicijnen onder de Opiumwet, zoals slaapmiddelen en ritalin. In dat geval moet je een Schengenverklaring aanvragen

Kijk voor meer informatie over het reizen met medicijnen op de website van de Rijksoverheid of overleg met je apotheek

"Als je echt extreem verkouden bent en nog moet vliegen, is het fijn als je dan xylometazoline gebruikt. Het ontzwelt je neusslijmvlies, zodat het snot makkelijk weg kan uit de holtes. Ook dit middeltje kun je gewoon bij de drogist kopen. Let op: gebruik het maar drie keer per dag en maximaal één week."

Bel vanaf je vakantieadres waar nodig je eigen huisarts voor advies

"In principe heb je nu de meest belangrijke zelfzorgmedicijnen in je mini-apotheek. Mocht je acuut ergens last van hebben, dan kun je vooruit. Ben je iets vergeten of heb je alsnog iets anders nodig, dan kun je de rest in veel gevallen op je vakantiebestemming kopen."



"En nog een laatste tip: heb je op vakantie een medisch probleem, dan kun je altijd naar je eigen huisarts of de huisartsenpost bellen of mailen voor advies. Misschien wordt geadviseerd om alsnog naar een lokale arts te gaan of schrijft je dokter vanuit Nederland een recept uit voor medicijnen. Dit kan via de mail naar jou of per fax naar een lokale apotheek worden gestuurd."