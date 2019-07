Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: Wat moet je doen bij een brandwond en wat juist niet?

De Vaal: "Vaak zie je dat mensen tijdens een barbecue of kampvuur extra alert zijn. Er staat een emmer water in de buurt en kinderen worden op afstand gehouden. De meeste brandwonden ontstaan echter tijdens onverwachte situaties in huis, bijvoorbeeld met een hete pan of theepot."

“Zelfs door de zon kun je tweedegraads brandwonden oplopen” Edwin de Vaal, huisarts

"Een brandwond ontstaat als warmte (energie) in contact komt met de huid of slijmvliezen. Als er te veel energie in je huid komt, raakt het onderliggende weefsel beschadigd. Wat veel mensen niet weten, is dat je ook door de zon tot wel tweedegraads brandwonden op kunt lopen."

Een eerstegraads verbranding doet pijn

"Bij de ernst van een brandwond wordt gesproken over verschillende graden. Bij een eerstegraads verbranding is de huid rood en pijnlijk. Je bloedvaten verwijden zich, er ontstaat roodheid en je lichaam geeft een alarmreactie af: au!"



"Je huid is niet stuk, maar soms wel gezwollen. Ondanks de pijn geneest deze vorm van verbranding vaak restloos en hoef je hier - naast het koelen en eventueel een pijnstiller - is veel nazorg niet nodig."

Voorkomen is beter dan genezen "Brandwonden zijn meestal het gevolg van ongelukken. Je kunt ze voorkomen door extra voorzichtig te zijn als je met hete spullen bezig bent, vooral als er kinderen in de buurt zijn. Denk aan een strijkbout die op de strijkplank staat of aan thee op een dienblad. Komt deze verbranding door de zon, dan heb je later wel een hoger risico op huidkanker, meer rimpels en ouderdomsvlekken. Gebruik dus altijd zonnebrand met een hoge beschermingsfactor (factor 30), zeker bij kinderen (factor 50)!"

Laat de blaren bij een tweedegraads brandwond zitten

"Bij een tweedegraads brandwond is meer energie dieper de huid ingegaan. De huid wordt hierdoor niet alleen rood, maar ook het diepere weefsel zoals je bloedvaten raken beschadigd. Daardoor ontstaan er ook blaren."

"Die kun je het beste laten zitten om de kans op een infectie te verkleinen. Ook kan de nieuwe huid onder de blaar zo rustig aangroeien. Gaat een blaar kapot? Verwijder de losse velletjes dan voorzichtig, knip ze desnoods weg, en dek de wond af met een gaasje."

"Let op: omdat de onderliggende bloedvaatjes beschadigd zijn, kan er nog veel vocht uit de wond blijven komen. Kies in dat geval voor een meer absorberend verband en werk hygiënisch om infecties te voorkomen. Ook hier geneest de wond meestal zonder littekens."

Een derdegraads brandwond wordt altijd door een arts beoordeeld

"In tegenstelling tot bovenstaande verbrandingen, is een derdegraads brandwond vaak niet pijnlijk, maar wel veel ernstiger. Er is veel meer en ook diepere schade aan de huid ontstaan, waardoor ook de zenuwen verbrand zijn en er geen pijn voelbaar is. De wonden zijn vaak witgeel tot bruinzwart verkleurd."

Veelvoorkomende oorzaken van brandwonden Zonverbranding door een te lage of geen beschermingsfactor

Verbranding met hete vloeistof, zoals thee

Contactverbranding, bijvoorbeeld door het aanraken van een strijkbout

Vuur- en vlamverbranding, door contact met een (steek)vlam

Verbranding door elektriciteit, bijvoorbeeld door direct contact met elektriciteitsdraden

Chemische verbranding door de inwerking van een chemische stof

"In dit geval moet je altijd met een huisarts of ziekenhuis overleggen, omdat er misschien een huidtransplantatie nodig is. Mensen met zeer zware brandwonden die niet behandeld kunnen worden in het lokale ziekenhuis, worden naar een brandwondencentrum overgebracht. Bij het herstel van deze wond(en) is de kans op littekens zeer groot."

Wat je wel én niet moet doen bij verbranding: