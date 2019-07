Onder hypnose een baby baren: vrouwen die zichzelf in trance weten te brengen tijdens een bevalling ervaren minder stress, pijn en ongemak.

Vrouwen worden hun leven lang bestookt met gruwelijke geboorteverhalen door hun moeders, zussen, tantes en vreemden, en raken geconditioneerd met het idee dat de pijn ondraaglijk wordt. Dat maakt ze bang om te bevallen en dan gebeurt er wat ze al dachten: de geboorte is pijnlijk of er wordt onnodig geïntervenieerd.

Die angst wegnemen, dat is de gedachte achter de cursus 'hypnobirthing', ontwikkeld door de Amerikaanse Marie Mongan.

“Vrouwen zijn geconditioneerd om bang te zijn voor de bevalling” Marie Mongan, grondlegger hypnobirthing

Over de hele wereld volgen mensen haar training en leren zij aan zwangere vrouwen hoe ze zichzelf in trance kunnen brengen tijdens de bevalling door ontspannings- en ademhalingsoefeningen. In Nederland en België zijn inmiddels zeventig docenten die het certificaat van Mongan hebben verdiend.

Horror en bloedspetters op tv

De horrorverhalen, bevallingen op televisie waar bloedspetters rondvliegen: dat veel vrouwen bang zijn om te bevallen is niet zo gek, zegt Petra Lomartire van de HypnoBirthing Vereniging Nederland & België.

Vrouwen leren er in vijf lessen hoe ze door ontspanningsoefeningen in een staat van zelfhypnose raken. "Die staat is te vergelijken met het moment waarop je bijna in slaap valt."

“Hypnose is te vergelijken met het moment waarop je in slaap valt.” Petra Lomartire, HypnoBirthing Vereniging

Het lichaamseigen pijnstillingshormoon endorfine krijgt door de zelfhypnose de kans om stresshormonen die spanning en pijn creëren te vervangen, zegt Lomartire.

"Als vrouwen angstig en gespannen zijn, gaat het systeem op slot. Bij dieren stopt het geboorteproces als de moeder te angstig is, want het is dan niet veilig voor het kind om geboren te worden. Zo werkt het ook bij mensen. Spieren verkrampen, de pijn wordt erger, en soms moet er worden ingegrepen en verliest de moeder de controle over de geboorte. Vooral dat laatste wordt als traumatisch ervaren."

'Het was wonderbaarlijk'

Een rondvraag langs pas bevallen hypnobirthmoeders levert wild enthousiasme op. Shanna Kirmits bevalling moest worden ingeleid, duurde 18,5 uur en was behoorlijk spannend, vertelt ze. Het werd een aangezichtsbevalling en de hartslag van de baby daalde.

"Door de hypnobirthingtechnieken ben ik megarelaxed gebleven en kon ik lekker in mijn bubbel kruipen, waardoor ik zelfs hele stukken buiten mezelf heb meegemaakt. Het was wonderbaarlijk."

“Ik heb hele stukken buiten mezelf heb meegemaakt. Het was wonderbaarlijk.” Shanna Kirmits, moeder

Mechteld Keller beviel onder narcose, vertelt ze, maar dankzij de hypnose was ze er toch bij. "Ik wilde zo bewust mogelijk mijn bevalling meemaken en daar hoorde pijnbestrijding voor mijn gevoel niet bij."

"Het liep anders: ik kreeg zwangerschapsvergiftiging en onderging onder narcose een keizersnede. Toch heb ik enorm veel aan de hypnobirthingcursus gehad, zelfs tijdens de narcose. Ik droomde dat ik mijn eigen bevalling aan het begeleiden was."

Je onderbewustzijn is tijdens een operatie gewoon actief, zegt Mechteld."Ik voelde me volledig aanwezig bij mijn bevalling."

'Hypnose is geen wondermiddel'

De Nederlandse Marie Mongan is Barbara Corsetto, hypnotherapeut. Dertig jaar geleden begon zij zwangere vrouwen te leren hoe ze zichzelf in trance kunnen brengen. Die trance, vertelt ze, is een diepe ontspanning waardoor de pijnbeleving lager is.

"Hypnose is geen wondermiddel, pijnbeleving is altijd subjectief. De hypnobirthers van Marie Mongan hebben als doel een pijnloze bevalling. Dat gaat mij wat ver. Ik leer vrouwen hoe ze moeten ontspannen, want emoties en angst hebben een enorme invloed op de hoeveelheid pijn."

Denk aan de man op het spijkerbed, zegt Corsetto, of ouders die onmogelijke fysieke prestaties leveren als hun kind in gevaar is.

In trance sta je open voor suggesties

Corsetto werkt met audiotapes. "Met een lage, langzame en monotone stem spreek ik teksten in die ze kunnen beluisteren in aanloop naar de geboorte. Daardoor raken ze in trance, een hele diepe ontspanning."

In die trance staan vrouwen open voor suggesties, zegt Corsetto, en door de bemoedigende uitspraken op die audiofiles vindt er een onbewust proces plaats waarin vrouwen het vertrouwen in hun lichaam en hun eigen kunnen beginnen te voelen.

“Je mag vijf minuten piepen, klagen en huilen, en dan weer terug naar die ontspanning.” Barbara Corsetto, hypnotherapeut

Pijnstilling tijdens de bevalling beïnvloedt je ademhaling en ook die van de baby, zegt Corsetto. "Het is allemaal niet dramatisch, maar je kindje krijgt minder zuurstof en komt wat slapper en slomer ter wereld."

'Vijf minuten klagen, en weer verder'

Pijn en paniek: dat moet je ook toestaan, zegt de hypnotherapeut. "Ik zeg altijd: je mag vijf minuten piepen, klagen en huilen, en dan weer terug naar die ontspanning. Want je kind wil geboren worden."

"Soms vergeten vrouwen waar ze mee bezig zijn. Het gaat alleen over de pijn, maar je brengt nieuw leven op de wereld. Met dat doel in het achterhoofd is het makkelijker om een zware fysieke prestatie te leveren."