De ANWB Alarmcentrale ontving vorig jaar honderdduizenden telefoontjes van zieke of gewonde vakantiegangers in het buitenland. Waar moet je op letten als je op reis in de lappenmand belandt? Zeven tips.

1. Vóór vertrek: Verdiep je in je zorgverzekering en overweeg een reisverzekering

Zoek vóór vertrek uit welke zorgkosten in geval van nood worden gedekt. "Je basiszorgverzekering vergoedt voor buitenlandse zorg alleen wat die in Nederland zou kosten", legt Margriet Bonnet, arts van de ANWB Alarmcentrale, uit. "Maar als je in een dure privékliniek terechtkomt waar de prijs twee of drie keer zo hoog is, moet je dat verschil zelf betalen." Heb je echter een aanvullende zorgverzekering, dan neemt die meestal (een deel van) die extra kosten voor haar rekening.

Een reisverzekering is er voor alle 'randzaken' bij medische problemen in het buitenland: repatriëring bijvoorbeeld, of hotelkosten als je kind door waterpokken een week niet kan vliegen. Controleer wel of je reisverzekering geldig is op het werelddeel dat je bezoekt en bij eventuele sporten die je wil gaan doen.

2. Ga niet op eigen houtje op zoek naar een geschikte arts of kliniek

Klop niet zomaar aan bij de eerste de beste kliniek (tenzij het enorme spoed heeft natuurlijk), maar schakel hulp in om een betrouwbare zorgverlener te vinden. Bonnet: "Op bijna iedere hotelkamer ligt een informatiemap waar artsen in vermeld staan, of vraag ernaar bij de receptie." Als die je niet verder helpt, kun je ook een alarmcentrale van je zorg- of reisverzekering bellen voor advies.

3. Geen spoed? Denk goed na voor je je laat behandelen

Bij spoedgevallen moet je natuurlijk altijd medische hulp inschakelen, maar zorgverzekeraars staan niet te springen om te betalen voor buitenlandse behandelingen die ook in Nederland kunnen plaatsvinden. "Misschien ben je thuis al behandeld voor rugklachten, worden die op vakantie erger en stelt een lokale arts voor je te opereren. Ga dan toch eerst terug naar Nederland als je nog kunt reizen."

4. Spreek je de taal niet? Vraag in het ziekenhuis naar een tolk

Biedt Google Translate onvoldoende soelaas in landen waar je de taal niet machtig bent? "In heel toeristische gebieden hebben veel ziekenhuizen een Engelse of Nederlandse tolk, of een tolkentelefoon." Vraag daar dus naar.

De meest voorkomende gezondheidsproblemen op vakantie Buikklachten: bijvoorbeeld buikgriep, maar ook een blindedarmontsteking valt in deze categorie

Infecties zoals longontsteking, waterpokken, dierenbeten of dengue (knokkelkoorts)

Beenbreuken: bijvoorbeeld door een glijpartij bij het zwembad, een val van de caravantrap of een verkeersongeval

Schaaf- en snijwonden: bijvoorbeeld door een val van een scooter, of wanneer iemand tijdens een strandwandeling in glas stapt

Luchtwegproblemen zoals een keelontsteking of oorontsteking, dat laatste bijvoorbeeld voor vervuild zwembadwater

5. Regel een Fit to fly-verklaring

Ben je op vakantie héél ziek geweest, regel dan een zogeheten Fit to fly-verklaring voordat je naar huis gaat. Bonnet: "Daar vragen verzekeraars soms om, en luchtvaartmaatschappijen ook. Die willen bijvoorbeeld geen passagiers met besmettelijke ziekten. Als jouw kind waterpokken had en daar nog littekentjes van heeft, wil de luchtvaartmaatschappij zeker weten dat het niet meer besmettelijk is."

6. Oorontsteking of buikgriep? Vlieg niet tot het helemaal over is

"Een vliegtuigcabine op 12 kilometer hoogte heeft een luchtdruk zoals op 2 kilometer hoogte", legt Bonnet uit. "De lucht zet uit, ook die in je middenoor. Als die lucht niet weg kan omdat je aan de ene kant je trommelvlies hebt en aan de andere kant een verstopping, kan dat schade aan je oor opleveren."

Ook met buikgriep mag je niet vliegen. Niet alleen omdat je je medepassagiers kunt besmetten, maar ook omdat hetzelfde luchtdrukscenario kan plaatsvinden in je darmen. Maar wie steeds naar de wc moet rennen, wil waarschijnlijk toch al niet graag vliegen.

7. Laat je na thuiskomst controleren op de MRSA-bacterie

Als je in het buitenland een ziekenhuis hebt bezocht, moet je je terug in Nederland laten testen op de 'ziekenhuisbacterie' MRSA. Die kan bij gezonde mensen geen kwaad, maar is riskant voor zieke mensen. Bonnet: "We proberen die bacterie in Nederland daarom buiten het ziekenhuis te houden. Op het moment dat je in Nederland zorg nodig hebt, of in de toekomst zorg nodig zal hebben, dan testen artsen je op de MRSA-bacterie en behandelen ze je zo nodig." Je huisarts kan je verder helpen.