Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: Welke inentingen heb je nodig als je op vakantie gaat?

De Vaal: "Zolang je aan de westzijde van Europa blijft, heb je als vakantieganger over het algemeen geen vaccinatie nodig. Ga je naar Oost-Europa of verder weg, dan kán het zijn dat het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) adviseert om je te laten inenten."

"Het LCR is een Nederlandse stichting die zich richt op het voorkómen van ziekten bij reizigers door te adviseren met preventieve maatregelen, zoals vaccinaties en andere medicijnen. De stichting stelt aan de hand van actuele informatie landelijke richtlijnen op voor onder andere de GGD, huisartsen en vaccinatiebureaus."

“Zeker nu is voorkomen beter dan genezen” Edwin de Vaal, huisarts

"Ga je op reis? Bezoek dan zeker acht weken voor vertrek de website van het LCR. Daar kun je aangeven wat je vakantiebestemming is en zie je meteen of, en zo ja welk advies er wordt afgegeven. Houd altijd in je achterhoofd dat het hier om een algemeen advies gaat."

In welke landen kun je wat oplopen? Thailand: onder meer malaria, gele koorts, hepatitis A en B, DTP, tuberculose, rabies

Turkije: onder meer malaria, hepatitis A en B, DTP, rabies, schistosomiasis

Indonesië: onder meer buiktyfus, hepatitis A en B, tuberculose, Japanse encefalitis, mazelen

Kies voor passend advies voor persoonlijk consult

"Welke vaccinatie of medicatie iemand precies nodig heeft, verschilt per persoon. Zo geldt voor een jongeman van 22 jaar die drie weken naar Thailand op vakantie gaat een ander advies dan voor zijn meereizende oma van 82 jaar."



"Een voorbeeld: de oma slikt waarschijnlijk al medicijnen, heeft een minder goede nierfunctie en is mogelijk nooit voor tetanus gevaccineerd. Omdat haar kleinzoon van plan is om vaker naar dit soort tropische oorden te gaan, kiest hij mogelijk voor meerdere vaccinaties zodat hij een jarenlange weerstand opbouwt."

"Het is daarom altijd belangrijk dat je je persoonlijk laat adviseren door bijvoorbeeld een huisarts (mits deze is aangesloten bij het LCR) of de GGD. Zij zijn op de hoogte van de landelijke richtlijnen, maar ze kijken ook als arts naar jou als persoon. Waar ga je precies heen, voor hoelang en hoe is het gesteld met je gezondheid?"

Wat je moet doen voor je op reis gaat: 1. Kijk zeker acht weken voor vertrek op de website van het LCR of er een advies geldt.

2. Laat je persoonlijk adviseren door de huisarts of de GGD

3. Zorg dat je nog op tijd kunt worden ingeënt. Dat kan door sommige huisartsen, bij de GGD of bij een reiskliniek

4. Informeer vooraf naar de eventuele kosten voor advies en vaccinatie en/of medicatie.

"Zo wordt er ook gekeken naar eventueel gebruik van medicatie. Misschien gebruik je maagtabletten met als gevolg dat je bacteriën die in voedsel zitten minder goed doodt. Zoiets is van belang voor het uiteindelijke advies. Daarnaast krijg je tijdens het advies ook te horen hoelang voor vertrek je je moet laten inenten, want sommige vaccinaties worden in stappen gegeven."



"Zodra je een duidelijk advies hebt, kun je je laten vaccineren of bijvoorbeeld malariapillen ophalen. Soms kan dat bij je huisarts zelf, maar je kunt hier ook voor naar de plaatselijke GGD. Het is zelfs mogelijk om een vaccinatiebureau in te schakelen dat bij jou thuis langskomt voor een prik."

Let op: Aan vaccinatie(advies) zitten vaak kosten verbonden

"Houd er rekening mee dat zowel aan het advies als aan de vaccinatie(s) en/of medicatie kosten verbonden zitten. Deze vallen meestal niet binnen de basisverzekering en dien je zelf te betalen, tenzij je een uitgebreide verzekering hebt. Informeer dus vooraf naar de eventuele kosten."

"Let - eenmaal op vakantie - ook zelf extra goed op. Zo kun je reizigersdiarree vaak voorkomen door je handen, maar ook je eten goed te wassen. Op Thuisarts.nl vind je nog meer tips om andere reizigersziekten te voorkomen, zoals zika."



"En onthoud: weet je nu al dat je vaker verre reizen gaat maken, dan kun je er ook voor kiezen om je meerdere keren te laten vaccineren tegen bijvoorbeeld hepatitis A en B of DTP. Zo ben je langer beschermd, soms zelfs voor de rest van je leven, en voorkom je dat je steeds opnieuw een prik moet halen (en betalen)."