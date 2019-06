Zolang het weer het toelaat, lijkt het heerlijk om de hele zomer op slippers te lopen. Of is dat slecht voor je voeten? NU.nl vraagt het aan drie experts.

Podotherapeut Monique van der Kaa antwoordt schertsend: "Nee hoor, loop vooral lekker vaak op slippers, anders hebben wij podotherapeuten straks geen werk meer, haha." Dan, serieuzer: "Slippers dragen is net als roken. Vroeg of laat krijg je er waarschijnlijk problemen door." Naar schatting 30 procent van de Nederlanders heeft serieuze voetklachten, vaak door het dragen van verkeerd schoeisel, legt ze uit.

Ook podotherapeut Sepp Mortelmans vergelijkt het dragen van slippers met roken. "Het is risicogedrag. Zoals je van roken longkanker kunt krijgen, riskeer je op slippers dat je voeten op termijn overbelast raken. Dat overkomt natuurlijk niet iedereen, maar het risico is er wel. Je moet het zelf weten, maar draag ze in elk geval niet te vaak. "

Podotherapeut Sandy Westerhof krijgt elk jaar in september weer nieuwe 'slipperpatiënten' in haar praktijk. "Ze hebben vaak kuitproblemen, pijn aan hun achillespees of hiel, of voorvoetklachten. Bij navraag blijkt dan, zeker na een warme zomer, dat ze steeds op slippers hebben gelopen."

'Klauwen' om je slipper vast te houden

Het grootste nadeel van slippers is het gebrek aan hielaansluiting, legt Mortelmans uit. "Een slipper zit daardoor niet aan je voet vast. Volgens de wet van de zwaartekracht wil die slipper omlaag, waardoor je voet enorm z'n best moet doen om dat ding bij zich te houden. Je gaat dan 'klauwen' met je tenen en continu allerlei voetspieren aanspannen."

Voor eventjes kan dat geen kwaad, aldus Van der Kaa. "Je kunt het zelfs zien als een soort work-out voor je voeten. De slippers van vroeger werden zelfs 'gezondheidsslippers' genoemd omdat mensen ze na een voetoperatie moesten dragen om hun tenen weer actief te krijgen. Maar vergelijk het dragen van slippers met een bezoek aan de sportschool: met een half uurtje per dag is niets mis. Maar als je elke dag acht uur aan de fitnessapparaten gaat hangen, overleef je dat bij wijze van spreken niet."

Wil je toch per se slippers dragen? Kies bij voorkeur voor een paar met: Een goed sluitend bandje over de wreef, het liefst verstelbaar

Een voetbed

Een dikke zool, niet van slechts een paar millimeter

Een stugge zool: als je ‘m kunt dubbelvouwen, is-ie niet stevig genoeg

Echt de juiste pasvorm voor jouw voeten. Loop er in de winkel lang genoeg op om te zien of bijvoorbeeld je tenen niet over de rand schuiven

Overweeg sandalen te kopen in plaats van slippers. Door het hielbandje hoeven je tenen minder te ‘klauwen’

Birkenstocks zijn niet de heilige graal

Zelfs op een verantwoord ogend paar slippers als Birkenstocks kun je niet de hele zomer rondstappen, zeggen de experts. Mortelmans: "Als ik een gewone slipper een score van 0 op 10 zou geven, zou ik Birkenstocks nog steeds maar een 2 op 10 geven."

Een Birkenstock is weliswaar stevig, maar het brede voetbed is voor lang niet iedereen geschikt. En Mortelmans schat dat Birkenstocks bij drie kwart van de dragers niet het beoogde ondersteuningseffect hebben. De bolling halverwege het voetbed is voor de meeste mensen te laag om echt te werken.

Draag slippers waarvoor ze zijn bedoeld

Alle drie de experts raden aan om slippers in principe alleen te dragen waarvoor ze oorspronkelijk zijn bedacht. Westerhof: "Naar het strand, op de camping en bij het zwembad. Op heel warme dagen kan het ook wel, want zo vaak is het nou ook weer geen 30 graden in Nederland. Maar ga dan geen stadswandeling maken of een uur met de hond lopen."

Van der Kaa: "Ga er gerust even mooi mee wezen op de boulevard, maar trek ze daarna weer uit. Draag slippers waarvoor ze bedoeld zijn. Elk schoeisel heeft zijn eigen functionaliteit. Je gaat toch ook niet met je sportschoenen aan uit eten, of hardlopen op balletschoentjes?"