Langer leven in goede gezondheid. Het kan, volgens onderzoeker Valter Longo. Hij onderzoekt het verband tussen voeding en gezond oud worden. Zijn onderzoeksbevindingen van de afgelopen dertig jaar bundelde hij in Het Langlevendieet. Elf vragen aan Valter Longo.

Waar doet u precies onderzoek naar?

Longo: "Ik combineer onderzoeken onder honderdplussers met epidemiologische populatiestudies, klinische studies en fundamenteel onderzoek om te ontdekken hoe we ouder kunnen worden dan we nu worden."

Om erachter te komen hoe we zo oud mogelijk worden?

"Zo oud mogelijk worden is niet mijn doel. Mijn doel is om zo lang mogelijk gezond te blijven. Om levenslustig en vitaal te blijven, ook op hogere leeftijd."

Wat heeft u ontdekt?

"Dat er een duidelijk verband is tussen voedingsstoffen en de genen voor 'langlevendheid'. En dat die genen zodanig kunnen worden geactiveerd dat ze de 'herprogrammering' en regeneratie van de cellen bevorderen."

Wat betekent dat?

"Dat we met het juiste dieet langer gezond kunnen blijven. We kunnen onze gezonde levensduur maximaliseren: voorkomen dat cellen vroegtijdig verouderen, maar er ook voor zorgen dat verouderde cellen zich herstellen of worden vervangen. We kunnen de biologische verouderingsklok ermee terugdraaien."

Horen aftakeling en ouderdomsziekten niet gewoon bij het ouder worden?

"Vaak denken mensen dat een langer leven vooral een langere periode van ziekte inhoudt. Maar uit ons onderzoek blijkt dat we ook na ons negentigste of zelfs honderdste levensjaar volledig kunnen blijven functioneren zonder ziek te worden of anderszins af te takelen."

"Onder meer door gebruik te maken van de regeneratieve vermogens die ons lichaam van nature op cel- en orgaanniveau heeft. Helaas zijn deze ingebouwde mechanismen permanent uitgeschakeld. Dat maakt ons vroegtijdig vatbaar voor ziekten en aftakeling. Al vanaf ons dertigste of veertigste jaar."

Vaak denken mensen dat een langer leven vooral een langere periode van ziekte inhoudt. (Foto: ANP)

Hoe kan het dat die natuurlijke mechanismen zijn uitgeschakeld?

"Dat komt door het moderne voedingspatroon en doordat we voortdurend aan het consumeren zijn. Daardoor hopen beschadigde cellen zich op in het lichaam. Maar het goede nieuws is dat de schakelaar ook weer kan worden 'aangezet'."

"Onder andere door te vasten kunnen beschadigde cellen of componenten daarvan vernietigd worden en vervangen door nieuwe werkende cellen."

Het Langlevendieet in een notendop Eet pescotarisch (wel vis, geen zoogdieren)

Houd je eiwitconsumptie laag maar toereikend

Eet zo weinig mogelijk slechte vetten en suikers, en zoveel mogelijk goede vetten en complexe koolhydraten

Eet voedzaam

Eet zo gevarieerd als je voorouders

Eet twee keer per dag, plus een tussendoortje

Houd een tijdbeperkt eetpatroon aan

Vast periodiek

Hoe werkt vasten eigenlijk? Waarom is het goed voor onze gezondheid?

"Vasten doet van alles in het lichaam. Het vernietigt kankercellen en beschadigde cellen. Het activeert bovendien de stamcellen en het brengt de ontstekingswaarden in het lichaam omlaag. Daarmee verkleint het de kans op ziektes die door die ontstekingen worden aangejaagd."

U hebt het in uw boek over het Vasten-Nabootsend dieet. Wat is dat?

"Precies wat de term zegt: het is een dieet dat vasten nabootst en de voordelen van vasten biedt zonder de bijbehorende ontberingen en honger. Het komt neer op een periode van vijf opeenvolgende dagen heel weinig eten."

Wat moeten we op de overige dagen eten wanneer we niet vasten?

"Weinig maar wel voldoende eiwitten, veel groenten, zo weinig mogelijk slechte vetten en suikers, geen vlees, wel vis en goede vetten uit olijfolie, noten en zaden. Ook belangrijk: zorg ervoor dat je gedurende twaalf uur op een dag aaneengesloten niets eet."

Wat maakt uw boek anders dan alle dieetboeken die er al zijn?

"Het onderscheidt zich op talloze manieren. Ten eerste is het doel van dit dieet niet om af te vallen, maar om langer in goede gezondheid te leven. Bovendien heeft het een solide multidisciplinaire basis. Het is gebaseerd op dertig jaar onderzoek. Niet alleen van mezelf."

Wat betekenen uw onderzoeksresultaten voor mensen die al ziek zijn?

"Het biedt perspectief voor verschillende aandoeningen. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat een hongerdieet bij muizen de gezonde cellen en organen beschermt bij chemotherapie. Daarmee wordt de therapie tegelijkertijd giftiger voor de kankercellen. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan."

Valter Longo is directeur van het Longevity Institute van de University of Southern California in Los Angeles en van het Program of Longevity and Cancer aan het FIRC Institute of Molecular Oncology in Milaan. Hij schreef het boek 'Het Langlevendieet', dat eind mei verscheen bij Uitgeverij Nieuwezijds.