Gezondheid Feit of fabel: 'Wie Gilles de la Tourette heeft, vloekt uit het niets' 55 x gedeeld De Europese Tourettedag (7 juni) is in het leven geroepen om meer begrip te kweken voor Gilles de la Tourette-patiënten. Een op de honderd mensen in Nederland heeft de aandoening. Toch weten mensen er weinig over, of hebben ze een beeld dat niet klopt.