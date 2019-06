Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (46), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: Waarom moet je altijd even kijken naar je eigen poep?

De Vaal: "Praten over je poep tijdens een verjaardag is nog steeds niet normaal. Gek eigenlijk dat er zo'n schaamte over heerst, want poepen doet iedereen. Wist je dat je aan je ontlasting belangrijke dingen af kunt lezen? Het zegt veel over je gezondheid en het kan zelfs van levensbelang zijn om je poep regelmatig te checken."

"Zo denken mensen meestal dat een klein beetje bloed bij of kleurverschil van de ontlasting vast niet erg is. Maar bloed kan ook een aanwijzing zijn voor een darmpoliep of zelfs darmkanker. Kortom: genoeg reden om te overleggen met de doktersassistente."

Hoe de kleur van gezonde poep eruitziet

"Maar hoe ziet een gezonde drol er nou uit? Er zijn een aantal dingen waar je op kunt letten, zoals de kleur. Een normale drol is licht- tot donkerbruin van kleur, afhankelijk van wat je gegeten hebt. Maar onthoud dat een kleurverandering er ook op kan duiden dat er iets aan de hand is."



"Crèmekleurige of 'stopverfkleurige' ontlasting kan wijzen op een afsluiting van de galwegen in je lever of bij de alvleesklier. Daarnaast is het ook niet gezond als er (bloederig) slijm bij je ontlasting zit: het kan duiden op een ontsteking."

"Pikzwarte poep die vreemd ruikt en erg plakkerig is, kan juist een aanwijzing zijn voor een bloeding vanuit je maag of begin van de dunne darm. Reden dus om toch even met de doktersassistente te overleggen. Ook als het niet gevaarlijk blijkt te zijn, legt zij het voor later toch vast in je dossier."

Poeptips Eet gevarieerd en zorg voor voldoende vezels

Drink minimaal anderhalf liter water per dag

Stel een toiletbezoek niet uit als je aandrang hebt

Pers niet te hard. Je darm duwt een drol er vanzelf uit

De ideale poephouding: een beetje krom naar voren gebogen

Zoek afleiding op het toilet zodat je je goed ontspant

Let bij de controle ook op de structuur van je poep

"Normale poep is sigaarvormig, bestaat uit één stuk en is smeuïg. De structuur is dus ook een belangrijke factor om op te letten. Ligt er een droge, harde drol in het toilet of juist allemaal losse, kleine en harde keutels, dan heeft de poep waarschijnlijk te lang in je darm gezeten."



"Ook dat kan verschillende oorzaken hebben. Vaak zit er dan te weinig vocht en vezels in je voeding of ben je zo druk dat je je poep steeds onbewust ophoudt. Ook hoor ik weleens dat mensen maar op één specifieke wc durven of kunnen poepen."

“Voel je de drang om te poepen, stel je toiletbezoek dan niet uit” Edwin de Vaal, huisarts

"Waterige, vloeibare poep - diarree - zegt ook dat er iets niet goed is. Je kunt hier best wat vocht mee verliezen en dan verlies je meer dan alleen water. Als je veel diarree en weinig of donkere urine hebt, zorg dan dat je niet uitdroogt. Vul het vocht aan met water, maar drink ook bouillon of haal ORS bij de drogist om de zouten die je met de diarree verliest aan te vullen."

Door regelmatig achterom te kijken, merk je een eventuele afwijking eerder op

"In alle gevallen telt: heb je het gevoel dat je moet poepen, stel je toiletbezoek dan niet uit. Doe je dit wel, dan droogt je drol in en wordt het uiteindelijk moeilijker om te poepen. En wie hard perst, kan weer last van aambeien krijgen."



"De frequentie hoe vaak je gaat, maakt in principe niet uit: de één gaat twee keer per dag, de ander één keer in de vijf dagen. Maar verandert jouw frequentie zonder aanwijsbare reden, hou dat dan toch even in de gaten en overleg zo nodig met de doktersassistente."

Doe de Poeptest Wil jij weten hoe het gesteld is met jouw ontlasting? Op de website van de Maag Lever Darm Stichting kun je de Poepwijzer raadplegen en is achterom kijken na het poepen straks voor iedereen normaal.

"Mijn advies is dus om altijd even achterom te kijken als je naar het toilet bent geweest. Zo weet je hoe je ontlasting er normaal gesproken uitziet. Eventuele afwijkingen merk je hierdoor eerder op. Het is jammer dat veel mensen tegenwoordig een plonstoilet hebben in plaats van eentje met een plateau waar je drol op blijft liggen voor hij wordt weggespoeld. Hierdoor is het bekijken van je ontlasting een stuk minder eenvoudig geworden."



"Eigenlijk is de regel: zie je een verandering in je ontlastingspatroon, houd het dan extra goed in de gaten. Overleg waar nodig met de doktersassistent. Door schaamte stellen veel mensen zo'n overleg uit, maar onthoud: zelfs de koning en koningin poepen."