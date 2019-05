Gezondheid Wat een blaasontsteking is en hoe je deze soms zelf kunt verhelpen 62 x gedeeld Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (46), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: Wat is een blaasontsteking en hoe kun je deze zelf verhelpen?