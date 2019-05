Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet geen reden om een type borstimplantaat dat is verboden door de Franse zorginspectie als onveilig te bestempelen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) haalt de ruwe implantaten daarom niet uit de handel.

Frankrijk bestempelde de zogeheten macrogetextureerde borstimplantaten als onveilig, nadat duidelijk werd dat vrouwen met zo'n implantaat een verhoogd risico op een zeldzame vorm van kanker lopen.

Het RIVM concludeert dat er onvoldoende bewijs is voor zo'n verband. Macrogetextureerde borstimplantaten, prothesen met een ruw oppervlak, worden gebruikt bij borstvergrotingen en -reconstructies. Door dat oppervlak hecht het implantaat zich beter aan borstweefsel en verschuift het minder snel.

Bij een ander type implantaat is een verhoord risico op de zeldzame vorm van lymfeklierkanker volgens het RIVM wel aannemelijk, maar dit specifieke type is eind 2018 al door de fabrikant van de markt gehaald.

Minister Bruins: 'implantaten dragen bij aan kwaliteit van leven'

Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins volgt de redenering van het RIVM en de IGJ. "Aan elk implantaat kleven risico’s. Een verbod op ruwe implantaten zou de zorgen niet wegnemen en leidt zelfs tot nieuwe problemen, bijvoorbeeld doordat vrouwen een preventieve ingreep uitstellen of kiezen voor een behandeling in het buitenland", aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Bruins schrijft in zijn brief dat implantaten van "grote waarde zijn voor , borstkankerpatiënten, vrouwen met geen of weinig borstvorming en transvrouwen". Volgens de minister dragen implantaten bij aan de kwaliteit van leven en "bovendien is er geen gelijkwaardig alternatief".

Wel strengere regels voor gebruik van implantaten

Bruins ziet in de recente ontwikkelingen wel reden om de regels rond borstreconstructies en –vergrotingen verder aan te scherpen. Zo moet de al geldende verplichting om vrouwen te informeren over risico's en alternatieve behandelingen expliciet worden vastgelegd.

Ook mag de operatie voortaan pas plaatsvinden als zowel de patiënt als behandelend arts de overeenkomst hebben getekend. Daarnaast komt er meer ruimte voor nazorg, waardoor vrouwen zich periodiek kunnen laten controleren.

De minister roept bovendien artsen op terughoudend te zijn bij het toepassen van implantaten met een ruw oppervlak.