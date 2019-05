Een dikke laag foundation kan zelfs de ergste plekjes camoufleren. Maar hoe (on)gezond is foundation voor je huid?

Ruim drie kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt make-up, waarvan 80 procent dagelijks. De omzet in cosmeticaland is ruim 3 miljard euro per jaar. "Vrouwen willen er mooi, glad en perfect uitzien. Met foundation kun je alles camoufleren", zegt huidtherapeut Sharmila Toekoen, eigenaar van een kliniek voor huidtherapie in Haarlem.

Maar volgens Toekoen is foundation slecht voor je huid. "Het is voor de huid belangrijk om te kunnen ademen. Maar als je een laag foundation aanbrengt, kan dat niet. Het is net alsof je een plakbandje op je huid plakt. Een keer foundation naar een feestje is oké, maar dagelijks gebruik? Dat heeft gevolgen."

Ook droogt volgens Toekoen je huid uit door foundation en gaat de huidveroudering sneller. "Foundation met olie erin is al helemaal slecht voor je huid. De olie creëert een laagje, maar je huid maakt zelf ook al olie aan. Tussen die twee lagen blijft zweet en talg zitten. Het resultaat is een uitgedroogde, verstopte huid."

'Dunne laag foundation kan best'

Visagiste Carla Stroijckens snapt het punt van de huidtherapeut, maar vindt dat foundation met mate best kan, als je een normale huid hebt en deze goed reinigt. "Wel is het goed om een dunne laag, het liefst vermengd met dagcrème, aan te brengen, zegt Stroijckens. "Een dikke laag is überhaupt niet mooi. Ik krijg daar de rillingen van."

Mensen met een normale huid kunnen inderdaad wel foundation gebruiken, zegt Toekoen. "Maar dan nog niet elke dag. Op een gegeven moment sluit je de huid dan af."

"Met foundation kun je alles camoufleren." (Foto: Hollandse Hoogte)

Vette, droge of slechte huid: geen foundation

En als je een vette, droge of slechte huid hebt? "Gebruik dan geen foundation. Op een vette huid zorgt dit voor ontstekingen en op een droge huid voor nog meer uitdroging", zegt Toekoen.

Dat beaamt Stroijckens. "Een vette huid kan niet tegen foundation op oliebasis. Als je het al gebruikt, moet je een versie op waterbasis kiezen. Mensen met een droge huid moeten eerst vochtinbrengende crème aanbrengen of de foundation mengen met crème. Mensen met een slechte huid, zoals acne, kunnen foundation beter vermijden. Dan is het gedoemd om erger te worden. "

“Mensen met een slechte huid, zoals acne, kunnen foundation beter vermijden.” Carla Stroijckens, visagiste

"Juist bij een slechte huid moet je geen foundation gebruiken", zegt Toekoen." Het is belangrijk dat de huid aan de lucht droogt en zuurstof krijgt voor herstel. Ik had vroeger zelf een slechte huid, maar ik heb niet naar de foundation gegrepen. Ik ken andere vrouwen die dat wel deden, zij hebben er littekens en vlekken aan over gehouden."

Foundation op waterbasis en met vitamines

Welk merk foundation je gebruikt, maakt volgens Toekoen niet uit. "Het gaat om de ingrediënten die er in zitten en in welke verhouding. Staat er als eerste glycerol op het lijstje? Dat is een rood licht. Het product dat het eerst op het lijstje staat, zit er het meest in. Let er dus op of er als eerste ingrediënt 'water' staat, want dat is veel beter dan olie."

"Er zitten in zo veel producten verkeerde ingrediënten", zegt Stroijckens. "Ook in de gemiddelde dagcrème. Wil je dat er niks in je poriën achterblijft? Dan moet je met kokosolie aan de gang."

Poetsen geen belasting

Foundation moet er ook telkens weer af. Is dat poetsen niet een belasting voor de huid? "Nee, de foundation is een belasting voor je huid", zegt Toekoen. "De reiniging is goed, want daarna kan je huid weer ademen. Reinig bij voorkeur met een wattenschijfje, of gebruik een milde facewash zonder te veel zeep. Wees zuinig met tonic en doekjes met alcohol. Dat droogt allemaal de huid uit."

"Je moet je gezonde verstand gebruiken", lacht Stroijckens. "Het is net als met koken; een beetje van dit en een beetje van dat, spelen met de producten die je hebt."