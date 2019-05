Een gezonde leefstijl, met in het bijzonder 150 minuten per week bewegen, speelt een belangrijke rol in het verminderen van het risico op dementie, blijkt dinsdag uit een adviesrapport van gezondheidsorganisatie WHO.

De betreffende hersenziekte is ook te vertragen of te behandelen door te stoppen met roken, verantwoord om te gaan met alcohol en een "gezond, gebalanceerd" dieet aan te houden, aldus de opstellers van het rapport.

CNN heeft het rapport ingezien en schrijft dat de WHO met een zogenoemd gezond dieet doelt op mediterraanse eetgewoonten. Dat dieet beperkt het gebruik van onder meer rood vlees, zoetigheden en geraffineerde graanproducten. Olijfolie, vis, fruit, groenten, noten en volkoren producten worden volgens het mediterraanse dieet juist veel gegeten.

Tot slot concludeert de de WHO dat het risico op dementie kan worden verlaagd door hypertensie (een hoge bloeddruk), een te hoog cholesterol en diabetes te behandelen.

'Dementie is niet direct gevolg van ouderdom'

Hoewel leeftijd een belangrijke voorspeller is van "cognitieve achteruitgang", is dementie volgens de WHO dus niet een direct gevolg van ouder worden. Mensen kunnen hun levensstijl in dusdanige mate aanpassen om het risico op dementie te voorkomen of cognitieve achteruitgang te vertragen.

Wereldwijd lijden zo'n vijftig miljoen mensen aan dementie. Ieder jaar worden bijna tien miljoen nieuwe gevallen geconstateerd. De WHO verwacht dat deze aantallen in 2050 meer dan verdrievoudigd zijn.