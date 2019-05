Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (46), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week: Waarom is een te hoge bloeddruk gevaarlijk en wat kun je ertegen doen?

De Vaal: "Als ik de bloeddruk van een patiënt meet, dan doe ik dat met een bloeddrukmeter. Die geeft twee getallen weer. Het eerste getal geeft de bovendruk aan, de druk die ontstaat als het hart maximaal samentrekt om bloed door je lichaam te pompen."



"Als je hart vervolgens ontspant, daalt de bloeddruk totdat het hart weer opnieuw samentrekt. Die lagere druk is de onderdruk: het tweede getal op de meter. Gemiddeld is je bloeddruk zo rond de 120/60, maar deze kan bijvoorbeeld stijgen bij het sporten of als je gespannen bent."

Geen klachten, wel gezondheidsrisico

"Tegenwoordig kijken huisartsen vooral naar de bovendruk. Die hebben we het liefste onder de 140. Bij een druk daarboven spreken we van een te hoge bloeddruk. Als dit langdurig zo blijft, is dat niet goed voor je bloedvaten. Ze slijten dan meer, waardoor er aanslag in ontstaat. Het meest verraderlijk is dat die hoge bloeddruk eigenlijk geen klachten geeft, maar wél een gezondheidsrisico vormt."

"Wie te lang rondloopt met een te hoge bloeddruk, heeft bewezen meer kans op hart- en vaatziekten. Die kans wordt nóg groter als je ook nog rookt. Het meest bekend zijn gevolgen als een hart- of herseninfarct."

Hoe voorkom je een hoge bloeddruk? Een te hoge bloeddruk geeft meestal geen klachten

De bloeddruk wordt meestal gemeten als je voor iets anders naar de huisarts gaat

Laat zeker na je vijftigste een keer je bloeddruk meten

Zorg bij een te hoge bloeddruk voor een gezond gewicht, gezonde voeding en voldoende beweging

Rook je nu nog steeds? Nog een extra goede reden om te stoppen

Probeer stress te vermijden

Let op het zoutgehalte van maaltijden, voeg geen zout toe en consumeer drop en zoethout(thee) met mate

Werkt bovenstaande niet, dan kijkt de huisarts naar mogelijke medicijnen

Drop en zoethoutthee geven direct hogere bloeddruk

"Ook nierschade, aneurysma’s, hartfalen, angina pectoris etalagebenen of TIA’s kunnen het gevolg zijn. Het is daarom van groot belang om je bloeddruk geregeld in de gaten te laten houden door de huisarts of doktersassistente, zeker als je de vijftig bent gepasseerd."

"Als de bloeddruk een paar keer te hoog is, adviseer ik een patiënt altijd om eerst eens te kijken naar zijn of haar manier van leven. Probeer gezond te eten , af te vallen en genoeg te bewegen. Ook vraag ik of iemand veel drop eet of zoethoutthee drinkt , want daar zit een stofje in wat direct een hogere bloeddruk geeft. Zoutarm eten hoeft echt niet, maar voeg liever geen zout toe aan je eten."

“Zeker als je boven de vijftig bent, is het laten meten van je bloeddruk van groot belang” Edwin de Vaal, huisarts

"Pas als dat allemaal niet werkt, krijg je medicijnen voorgeschreven. Welke dat zijn, is voor iedere patiënt anders. Bij de één werken plastabletten beter en een ander krijgt medicijnen vanwege zijn slechtere nierfunctie of snellere hartslag. Een huisarts kijkt altijd wat bij jou past en ook naar eventuele andere medicijnen die je gebruikt."

Neem zelf initiatief

"Vaak komt iemand er per toeval achter dat de bloeddruk te hoog is als hij of zij voor iets anders naar de huisarts gaat. Als op zo’n moment blijkt dat je bloeddruk te hoog is, wordt de druk een paar weken later nog een keer gemeten. Misschien ben je namelijk toevallig net op het moment van de meting boos, geschrokken of gestrest."



"Mijn advies aan mensen boven de vijftig is om zélf het initiatief te nemen. Maak een afspraak met de doktersassistente om de bloeddruk een keer te meten, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan."