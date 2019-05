Gezondheid 'Slapeloosheid is belangrijkste voorspeller voor ontwikkelen depressies' 171 x gedeeld Een gênante blunder voelt de volgende dag minder erg. Tenzij je last hebt van slapeloosheid, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Herseninstituut, in april gepubliceerd in Brain. Twaalf vragen aan onderzoeker en slaapprofessor Eus van Someren.