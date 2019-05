NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Uit onderzoek van de universiteit van Yale blijkt dat wijn je slimmer maakt."

Oordeel: onwaar

100%NL Magazine schreef op 27 april dat wijn je slimmer maakt. Na het drinken van een glaasje wijn zou je namelijk beter zijn in het oplossen van rekensommen, zo zou blijken uit onderzoek van een wetenschapper van de prestigieuze Amerikaanse universiteit Yale.

Waar komt het vandaan?

De bron van dit artikel is een stuk van Beautify uit april 2018. In dit artikel staat dat het drinken van een glas wijn volgens Yale-hoogleraar Gordon Shepherd zou helpen bij het oplossen van rekensommen. Beautify schreef echter ook dat het niet weet of het onderliggende onderzoek heel betrouwbaar is.

In april 2017 verschenen de eerste berichten waarin beweerd werd dat Shepherd zei dat het drinken van wijn je slimmer maakt in Engelstalige media, zoals Bustle en Brit.co. De bron hiervan was een interview met de hoogleraar bij het Amerikaanse National Republic Radio.

Wat heeft de Yale-hoogleraar gezegd?

Shepherd heeft tegen deze radiozender echter niet gezegd dat je slimmer wordt van wijn. En hij heeft al helemaal geen onderzoek gedaan waarin hij keek of mensen na een glas wijn beter zijn in het oplossen van een rekensom.

In het interview met National Republic Radio zei Shepherd wel dat het proeven van wijn een complexe activiteit is en dat er tijdens het proeven van wijn mogelijk een groter gedeelte van de hersenen actief is dan tijdens activiteiten als het luisteren naar muziek, het slaan van een honkbal en het oplossen van een rekensom.

Volgens Shepherd is wijnproeven zo complex omdat niet alleen smaak- en geurreceptoren in het brein worden geactiveerd, maar bijvoorbeeld ook de gebieden die voor de juiste beweging van de tong zorgen.

Shepherd vertelde aan masterstudenten van de University of California dat extra hersenactiviteit er niet automatisch voor zorgt dat je slimmer wordt. Ook verklaarde hij dat zijn vergelijking tussen wijn drinken en rekensommen maken "pure speculatie" was.

Wat weten we van effect wijn op hersenen?

Bovendien is het natuurlijk zo dat je alcohol binnenkrijgt als je de wijn na het proeven niet uitspuugt, en dus drinkt. En daarvan is bekend dat het slecht kan zijn voor het brein. Uit een andere NUcheckt bleek bijvoorbeeld dat zwaar drinken de kans op de ziekte van Alzheimer vergroot.

Hanneke Rhodius-Meester, onderzoeker en klinisch geriater bij het Alzheimercentrum van het Amsterdam UMC, vertelde eerder aan NU.nl dat alcohol een giftige stof is voor de hersenen. Het Trimbos-instituut schrijft dat langdurig overmatig drinken het korte- en langetermijngeheugen aantast. Op de lange termijn zorgt overmatig alcoholgebruik voor een verminderd intellect.

Daarnaast is alcohol slecht voor de gezondheid in het algemeen. Volgens Rhodius-Meester laat onderzoek steeds meer zien dat hoe meer je drinkt, hoe slechter dit voor je gezondheid is, en dat het het gezondst is om helemaal niet te drinken.

Het directe effect van één of twee glazen wijn op de intelligentie is niet duidelijk. Wel zijn er enkele aanwijzingen dat je na een kleine hoeveelheid alcohol een tweede taal beter spreekt, maar of dit ook daadwerkelijk het geval is, is nog niet duidelijk.

Conclusie

Er bestaat geen onderzoek van de universiteit van Yale waarin is aangetoond dat je na een glas wijn beter bent in het maken van rekensommen. Een onderzoeker van deze universiteit heeft alleen gezegd dat bij het proeven van wijn een groot gedeelte van het brein wordt geactiveerd, mogelijk zelfs een groter gedeelte dan bij het oplossen van een rekensom. Dit betekent niet automatisch dat je slimmer wordt van wijn drinken.

Experts geven aan dat alcohol een giftige stof voor de hersenen is en dat overmatig gebruik van alcohol een negatieve invloed kan hebben op iemands intellect.

We beoordelen de stelling "Uit onderzoek van de universiteit van Yale blijkt dat wijn je slimmer maakt" als onwaar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.