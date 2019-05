Meer dan de helft van de apotheken in 't Gooi blijven woensdag tot 12.00 uur dicht, omdat apothekers de agressie van cliënten aan de balie zat zijn. Apotheker Bernadine Armbrust zei woensdagochtend tegen NPO Radio 1 dat het gaat om een "stil protest".

Apothekers in 't Gooi hebben volgens Armbrust, die zelf werkzaam is bij Apotheek van den Bergh in Hilversum, dagelijks te maken met dreigementen en agressie van boze cliënten vanwege geneesmiddelentekorten of merkwisselingen van medicijnen. Sommige apothekers zijn hierom zelfs geslagen, zegt Armbrust.

De apotheker zegt te begrijpen dat cliënten gefrustreerd zijn, maar vindt het niet normaal dat zij dit botvieren op apothekers en wil dat dit ophoudt. "Apothekers kunnen er niets aan doen, wij zijn ook gefrustreerd", aldus Armbrust. Volgens haar spelen de problemen al tien jaar.

Tijdens de protestactie zijn de apotheekmedewerkers wel aan het werk, maar doen zij dit achter gesloten deuren. Voor spoedgevallen kunnen cliënten in 't Gooi terecht bij de dienstapotheek.

Medicijntekort groeiend probleem in Nederland

Voorzitter Gerben Klein Nulent van apothekersorganisatie KNMP bevestigt tegenover NPO Radio 1 dat apothekers dagelijks uitleg moeten geven aan cliënten over geneesmiddelentekorten en contractafspraken met zorgverzekeraars.

"Daar is begrip voor, maar slaan en schelden is onaanvaardbaar", zegt hij.

Medicijntekort is een groeiend probleem in Nederland. KNMP maakte begin dit jaar bekend dat het aantal keren dat een medicijn in Nederland tijdelijk of definitief niet leverbaar was, in 2018 verder was gestegen naar 769, een stijging van 5 procent.

Farmaceuten sterk afhankelijk van medicijnfabrieken in China en India

Farmaceuten zijn sterk afhankelijk van de medicijnproductie in China en India. Als in één van die fabrieken iets misgaat, ontstaat er al gauw een tekort.

Dit hangt samen met het zogeheten preferentiebeleid. Dat houdt in dat zorgverzekeraars, om de hoge kosten van medicijnen te drukken, de goedkoopste variant van een geneesmiddel inkopen. Dit beleid zorgt ervoor dat de meeste pillen in Nederland heel goedkoop zijn.

Toch kent dit systeem kent ook nadelen. Als bijvoorbeeld een probleem ontstaat in een pillenfabriek of een container met medicijnen in zee valt, moeten verzekeraars gedwongen uitwijken naar andere farmaceuten. Omdat de voorraden ook hier klein zijn, ontstaan al gauw tekorten. Het gevolg is dat apotheken langer op een bestelling moeten wachten.

Stil protest ook signaal naar politiek en verzekeraars

Het stille protest van woensdag is volgens Armbrust dan ook een signaal richting de politiek en verzekeraars. Haar oproep aan die partijen is: "Versoepel het preventiebeleid, pak dat geneesmiddelentekort aan en zorg dat mensen niet zo vaak van medicijnen hoeven te wisselen."